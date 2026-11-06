استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت اهتمام ویژه دستگاه‌های مسئول برای پاسخ به نیاز‌ها و مشکلات بازنشستگان استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در دیدار با اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی با تجلیل از مقام بازنشستگان گفت:خداوند توفیق خدمت را در سخت‌ترین روز‌های کشور به ما عطا کرده و ما باید بهترین عملکرد خودمان را در چنین شرایطی انجام دهیم.

وی با تاکید بر ضرورت اهتمام ویژه دستگاه‌های مسئول برای پاسخ به نیاز‌ها و مشکلات بازنشستگان استان ادامه داد:اعضای کانون بازنشستگان از منافع خودشان عبور کرده‌اند و در میان دولت و بازنشستگان عمل می‌کنند تا مطالبات بازنشستگان عزیز محقق شود.

سرمست اضافه کرد: خوشبختانه اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان موضوعات مهم و اساسی بازنشستگان استان از جمله موضوعات معیشتی، بهداشت و درمان را مطرح می‌کنند و این موضوعات برای من هم مساله و بسیار مهم هستند.

وی با بیان اینکه درب‌های استانداری برای بازنشستگان همیشه باز است گفت:مطالبات به‌ حق بازنشستگان پابرجاست؛ رئیس‌جمهور هم در همه برنامه‌ها به ما تاکید می‌کنند که در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی همیشه اول بازنشستگان را در نظر بگیریم.

وی افزود:همه تلاش خودمان را برای تحقق مطالبات به حق بازنشستگان انجام می دهیم.

سرمست گفت:احداث بیمارستان جدید ۲۹ بهمن تبریز را با همراهی نمایندگان مجلس و همه دستگاه‌های مسئول استان و دولت انجام خواهیم داد.

وی از پیگیری برای احداث بیمارستان یا دستکم یک کلینیک تخصصی در شهر جدید سهند هم خبر داد و افزود: ما در مورد احداث بیمارستان یا دستکم کلینیک تخصصی در سهند پیگیری‌ها را ادامه می‌دهیم. ما در سهند حتماً نیازمند یک بیمارستان تامین اجتماعی هستیم.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با نمایندگان کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان، به مسائل توسعه استان هم اشاره کرد و گفت: در عین حال که درگیر وضعیت جنگ تحمیلی هستیم از مسائل توسعه استان غافل نیستیم و طرح های راهبردی و زیرساختی توسعه آذربایجان شرقی را پیگیری می‌کنیم.

سرمست تصریح کرد: اگر ما همدل و همراه باشیم توسعه آذربایجان سرعت خواهد گرفت و از همه اثرگذاران در این خصوص انتظار دارم فضای همدلی برای توسعه استان شکل دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش مدیریت ارشد استان برای حمایت و پشتیبانی از بخش تولید در شرایط جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: از همه ابزار‌ها و تفویض اختیارات قانونی برای حمایت و پشتیبانی از جبهه تولید در جنگ تحمیلی اخیر استفاده کردیم و حمایت ما از بخش تولید به خصوص در شرایط جنگ تحمیلی به نفع کارگران و قشر آسیب‌پذیر جامعه است.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: کارگران و تولیدکنندگان ما هم در این وضعیت واقعاً تلاش و جهاد می‌کنند، ما هم باید تشویق و حمایت کنیم تا حوزه تولید ما همچنان به مسیر خود ادامه دهد و متوقف نشود.

سرمست در پایان خطاب به نمایندگان کانون‌های بازنشستگی گفت: ما نباید موضوع بازنشستگان را صرفاً به مسائل حق و حقوق، بیمه و درمان خلاصه کنیم بلکه می‌بایست با استفاده از ظرفیت‌های موجود استان برنامه‌های فرهنگی هم برای حفظ روحیه و شادابی بازنشستگان عزیز تدوین و اجرا شود.