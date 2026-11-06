عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات اخیر سیاسی در آمریکا و رژیم صهیونیستی، این رویداد را شکست تاریخی سیاست‌های ترامپ و اثبات حقانیت جمهوری اسلامی دانست و بر ضرورت هوشیاری در مقابل توطئه‌ها و تقویت دیپلماسی و اقتدار میدانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فداحسین مالکی با اشاره به تحولات اخیر سیاسی پس از انتخابات آمریکا و پیامد‌های آن گفت: تحولات اخیر، چه پیش از انتخابات آمریکا و رژیم صهیونیستی، معانی و پیام‌های خاصی برای جهانیان به همراه دارد؛ نخستین پیام این است که حقانیت جمهوری اسلامی ایران به دنیا ثابت شد و این تحولات به معنای پیروزی سیاسی و تاریخی ایران در منزوی کردن سیاست‌های ترامپ بود که به شکست تاریخی این رئیس‌جمهور انجامید. امروز دنیا اذعان کرده است که ایران هم دارای قدرت است و هم بر مدار حقانیت حرکت می‌کند و بازنده واقعی میدان، آمریکایی‌ها و به‌ویژه ترامپ بودند.

او با اشاره به تحولات و تلاش‌های دیپلماتیک در سطح منطقه افزود: با این حال، این تمام ماجرا نیست؛ دنیا امروز در هاله‌ای از خشونت گرفتار است، اما این تحولات می‌تواند فضا را به سمتی ببرد که عقلای آمریکا مانع از تداوم رویکرد‌های خودخواهانه و خشونت‌بار شوند و دیپلماسی در جهان حرف اول را بزند. ما در کنار خرسندی از شکست سیاست‌های ترامپ و نتانیاهو، باید بدانیم که این تحولات می‌تواند به افزایش قدرت دیپلماسی ایران در منطقه منجر شود؛ کما اینکه تحرکات کشور‌هایی نظیر قطر و پاکستان و همچنین تبادل پیام میان مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور روسیه و سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی، همگی در راستای شکل‌گیری یک اجماع منطقه‌ای در برابر سیاست‌های شکست‌خورده آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم هوشیاری مستمر در برابر تحرکات دشمنان خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم آن است که نباید دچار غفلت شویم و فریب شکست‌های سیاسی ظاهری ترامپ را بخوریم. صحنه نظامی و امنیتی متفاوت از معادلات سیاسی است و نباید با این تصور که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده یا ترامپ قدرت پیشین را ندارد، از طراحی‌های دقیق غافل شویم. ما باید هم در میدان نبرد و هم در عرصه دیپلماسی، استحکام مواضع خود را حفظ کنیم.

مالکی در پایان با اشاره به استمرار خطرات احتمالی در ماه‌های پیش رو تصریح کرد: ترامپ و نتانیاهو حداقل تا دو ماه آینده همچنان بر فضای منطقه سیاست‌های جنگ‌طلبانه حاکم خواهند کرد؛ بنابراین باید با هوشیاری کامل، مراقب فریبکاری‌های آنان باشیم تا فرصت‌های ارزشمند کشور در مسیر اقتدار و پیشرفت از دست نرود.