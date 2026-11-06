فرمانده انتظامی شهرستان ساری از کشف و ضبط دستگاه‌های استخراج رمزارز، حجم عظیمی از کالا‌های احتکار شده، مواد قاچاق و تجهیزات ساختمانی به ارزش مجموع بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،سرهنگ قیصری، فرمانده انتظامی ساری، در گزارشی از فعالیت‌های اخیر پلیس امنیت، از کشف و ضبط ۲۵ دستگاه ماینر رمز ارز در چند روز گذشته خبر داد که مجموع کشفیات این رده در سال جاری را به ۸۱ دستگاه رسانده است.

وی همچنین از کشفیات گسترده در حوزه احتکار مواد غذایی به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد تومان، احتکار سموم کشاورزی به ارزش حدود ۲۵ میلیارد تومان، ضبط تجهیزات ساختمانی به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد تومان، وکشف ۱۰ تن چوب قاچاق و ۸۰ هزار نخ سیگار خارجی اعلام کرد.

فرمانده انتظامی ساری در پایان با تأکید بر اینکه پلیس با قاطعیت تمام با هرگونه فعالیت مجرمانه و آسیب به اقتصاد مردم برخورد خواهد کرد، از شهروندان خواست تا با رعایت نکات پیشگیرانه و توجه به هشدار‌های انتظامی، در حفظ امنیت منطقه یاری کنند.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، بلافاصله با پلیس تماس گرفته و همکاری خود را اعلام نمایید.