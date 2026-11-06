حجم آب ذخیره‌شده در سد کرج با افزایش بارندگی‌ها و مدیریت منابع آبی، از ۱۲ میلیون مترمکعب در مقایسه باپارسال، به ۱۲۰ میلیون مترمکعب رسیده است؛ همچنین ورودی آب سد طالقان در مقایسه با پارسال دو برابر شده و روند بهبود ذخایر سدهای استان البرز ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، داوود نجفیان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز، با اشاره به بهبود وضعیت ذخایر آبی استان اظهار کرد: بارش‌های مناسب امسال در کنار مدیریت ورودی و خروجی مخازن، موجب افزایش قابل توجه حجم آب ذخیره‌شده در سدهای کرج و طالقان شده است.

وی با تشریح آخرین وضعیت سد کرج افزود: از مجموع ظرفیت ذخیره‌سازی ۱۸۰ میلیون مترمکعبی این سد، اکنون حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده است؛ در حالی که حجم ذخایر سد در مدت مشابه سال گذشته تنها ۱۲ میلیون مترمکعب بود. این آمار بیانگر افزایش ۱۰ برابری ذخایر آب سد کرج نسبت به سال گذشته است.

نجفیان درباره وضعیت سد طالقان نیز گفت: ورودی آب این سد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو برابر شده و در حال حاضر از ظرفیت ۴۲۰ میلیون مترمکعبی آن، حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز با اشاره به تفاوت میزان ذخایر سد طالقان با ظرفیت آن توضیح داد: بخشی از این اختلاف به دلیل رهاسازی آب از سد برای تأمین نیاز آبی استان‌های البرز و تهران است که در مدیریت منابع و توزیع آب منطقه نقش دارد.

وی با اشاره به ظرفیت باقی‌مانده مخازن برای دریافت بارش‌های پیش‌رو اظهار کرد: سد کرج حدود ۶۰ میلیون مترمکعب و سد طالقان حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب ظرفیت خالی برای ذخیره‌سازی روان‌آب‌ها و سیلاب‌های احتمالی دارند و برنامه‌ریزی لازم برای استفاده حداکثری از بارندگی‌های پاییز و زمستان انجام شده است.

وی در عین حال تأکید کرد که بهبود وضعیت ذخایر سدها به معنای پایان تنش آبی در استان نیست و منابع آب زیرزمینی همچنان با ناترازی جدی مواجه هستند. به گفته وی، حدود ۷۵ درصد آب مورد نیاز البرز از منابع زیرزمینی و تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد از منابع سطحی تأمین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز با اشاره به تداوم اضافه‌برداشت از آبخوان‌های استان تصریح کرد: سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب بیش از میزان مجاز از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود و در نتیجه برداشت‌های بی‌رویه طی دهه‌های گذشته، حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی استان از دست رفته است.

وی همچنین با اشاره به تکلیف وزارت نیرو برای کاهش ۱۵ درصدی مصرف آب نسبت به سال گذشته، مدیریت مصرف را یکی از الزامات اصلی عبور از تنش آبی دانست و گفت: سرانه مصرف آب در البرز حدود ۲۳۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه‌روز است و کاهش این رقم به ۱۴۰ لیتر می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات احتمالی تأمین آب شرب در سال آینده را برطرف کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از منابع آبی، از شهروندان خواست با اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی در آب، به پایداری منابع استان کمک کنند.