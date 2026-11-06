مدیر کل صمت استان قم گفت: صادرات این استان در شش‌ماهه نخست سال جاری به ۱۷۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد حدود ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل صمت استان در حاشیه همایش گرامیداشت افتخارات گروه صنعتی تندگویان، از رشد ۷۵ درصدی صادرات استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد و بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات و تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی تأکید کرد.

وحید کریمی با اشاره به موفقیت واحد‌های تولیدی استان در عرصه صادرات اظهار کرد: در سال گذشته سه واحد تولیدی استان در حوزه صادرات به‌عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب شدند که یکی از این واحد‌ها برای پنج دوره متوالی موفق به کسب عنوان صادرکننده نمونه ملی شده و لوح تقدیر صادرکننده ممتاز را از رئیس‌جمهور دریافت کرده است.

وی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده برای تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی افزود: تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحد‌های تولیدی به شبکه بانکی معرفی شده که از این میزان، حدود ۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

کریمی با تأکید بر ضرورت تسریع شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تصریح کرد: تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی از مهم‌ترین نیاز‌های واحد‌های تولیدی است و اداره‌کل صمت استان نیز با تمام ظرفیت در مسیر رفع مشکلات و موانع پیش‌روی تولیدکنندگان تلاش می‌کند.

مدیرکل صمت استان در ادامه از رشد قابل توجه صادرات استان خبر داد و گفت: صادرات استان قم در شش‌ماهه نخست سال جاری به ۱۷۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد حدود ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.

کریمی با بیان اینکه با وجود مشکلات و محدودیت‌های اقتصادی، روند تولید در استان حفظ شده است، خاطرنشان کرد: در برخی واحد‌ها کاهش مقطعی تولید وجود داشته که با پیگیری‌های انجام‌شده این مشکلات برطرف شده و خوشبختانه شاهد کاهش مستمر تولید در استان نبوده‌ایم.

مدیرکل صمت استان قم صنایع پایین‌دستی مس، کفش و پلاستیک، فولاد و صنایع پتروشیمی را از مهم‌ترین بخش‌های صادراتی استان برشمرد و ابراز امیدواری کرد با شناسایی ظرفیت‌های جدید صادراتی، روند رشد و شکوفایی بخش صنعت و تولید قم در سال‌های آینده شتاب بیشتری بگیرد.