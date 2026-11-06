در نشست شورای سیاست‌گذاری فعالان فضای مجازی بر استفاده حداکثری از توان فعالان این عرصه برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی هنری، اقتصادی، روستایی عشایری و مرزنشینان استان در رویداد ملی ایران جان تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل فضای مجازی معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما در نشست شورای سیاست‌گذاری فعالان فضای مجازی که در سالن جلسات شهید امانی صداوسیمای استان برگزار شد، رویداد ملی ایران جان را فرصتی مغنمت برای معرفی ظرفیت‌های بی‌بدلیل خراسان شمالی برشمرد.

محمداحسان خرامید در این نشست با تأکید بر نقش‌آفرینی فعالان عرصه دیجیتال گفت: فعالان فضای مجازی می‌توانند با تولید محتوا در قالب‌های گوناگون از جمله یادداشت، مقاله، عکس، کلیپ و تیزر‌های تخصصی، بازتاب‌دهنده ظرفیت‌های استان باشند و همراهی آنان، بستر مناسب را برای آماده‌سازی افکار عمومی در راستای این رویداد ملی فراهم می‌سازد.

فعالان فضای مجازی با تأکید بر اینکه رسانه صرفاً ابزاری برای دیده‌شدن نیست گفت: تولید محتوای کیفی، به مثابه کالای اصیل، مخاطب خود را می‌یابد و به عنوان ابزاری اقتدارآفرین عمل می‌کند.

همچنین استمرار تعامل میان خبرنگاران رسانه ملی با اهالی رسانه و خبرگزاری‌های مختلف باشد نه صرفا محدود به زمان برگزاری جشنواره‌ها در مقاطع خاص برای همکاری باشد.

رایزنی با سایر خبرگزاری‌ها، تمرکز بر معرفی ظرفیت‌های روستایی، عشایری و مناطق مرزی، و نیز برجسته‌سازی موسیقی مقامی و مفاخر و مشاهیر استان، از دیگر موارد مطرح‌شده در این نشست بود.

در بخش دیگری در این نشست به تلاش‌های دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم با مردم و مردم با دولتمردان اشاره شد که برگزاری رویداد ملی ایران جان فرصتی بسیار مناسب برای افزایش همبستگی، انسجام اجتماعی و تقویت هویت ایرانی در میان آحاد جامعه و نسل جوان است.