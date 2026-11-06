به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین اله‌نور کریمی‌تبار در خطبه‌های نماز جمعه امروز که در مصلای امام خمینی شهر ایلام برگزار شد؛ با تأکید بر نقش انسجام ملی و پیشرفت‌های دفاعی در تقویت بازدارندگی کشور، پاسخ قاطع به هرگونه تهدید و هوشیاری در برابر تحرکات دشمنان را ضروری دانست و حضور مردم و آمادگی نیرو‌های مسلح را از ارکان اصلی اقتدار ملی عنوان کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اظهار کرد: امروز پاسخ نظامی جمهوری اسلامی به مرز‌های جغرافیایی محدود نمی‌شود و اعتبار سیاسی، شبکه‌های مالی و زیرساخت‌های سایبری دشمن نیز به عنوان دارایی‌های غیرمادی و بسیار آسیب‌پذیر آنان در تیررس پاسخ هدفمند ایران قرار دارد.

وی بیان کرد: دشمنان نمی‌توانند در کشور‌های همسایه به آتش‌افروزی بپردازند و خود در ماورای مرز‌ها ایمن باشند.

امام جمعه ایلام افزود: امروز دانشمندان نظامی کشور به توانمندی‌هایی دست یافته‌اند که حتی کشور‌های اروپایی پشتیبان متجاوزان نیز که تصور امنیت در فاصله جغرافیایی را داشتند به‌راحتی با موشک‌های نقطه‌زن ایران آسیب‌پذیر شده‌اند و امنیت آنان به چالش کشیده شده است.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با قدردانی از رضایت و اعلام رسمی سلام فرماندهی معظم کل قوا به بدنه نیرو‌های مسلح از جمله سپاه، ارتش، فرماندهی انتظامی، مرزبانی، کارکنان وزارت دفاع و خانواده‌های آنان، گفت: نقش‌آفرینی مردم شریف ایران در امتداد هشت سال دفاع مقدس، پایه اصلی قدرت ملی است و در کنار آمادگی نیرو‌های مسلح، هزینه‌های هرگونه تهاجم احتمالی را برای جبهه استکبار به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش داده است.

وی با تحلیل تحولات سیاسی روز‌های اخیر در سرزمین‌های اشغالی و آمریکا، ادامه داد: شکست سنگین نتانیاهو و حزب او در انتخابات و درگیری‌های شدید داخلی آنان در کنار پیام سرزنش‌آمیز رئیس‌جمهورآمریکا به وی؛ نشان‌دهنده ناکامی برنامه‌ریزی‌های شوم آنان علیه ملت ایران و بازگشت توطئه‌ها به سوی خودشان است.

امام جمعه ایلام با اشاره به انتخابات اخیر آمریکا در سه عرصه مجلس نمایندگان سنا و فرمانداران ایالت‌ها گفت: واگذاری کامل نتیجه به حزب رقیب و شکست کم‌سابقه حزب حاکم آمریکا در ۲۰ سال گذشته، نتیجه پایداری جانانه ملت ایران بود.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار یادآوری کرد: صحبت‌های مقام‌های آمریکایی نیز نشان می‌دهد علت اصلی این ریزش آرا، ناتوانی در جنگ با ایران، گسترش تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و اعتراض شهروندان آمریکایی به هزینه‌شدن مالیات‌هایشان برای رژیم کودک‌کش صهیونیستی بوده است.

وی با تشریح وضعیت عقب‌نشینی بیش از ۵۰۰ کیلومتری نیرو‌های آمریکایی از خلیج‌فارس و تنگه هرمز برای ایمن ماندن از پاسخ موشکی ایران تاکید کرد: رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی، تحول‌های اخیر را یک «سونامی سیاسی و سر سرخوردگی» برای سردمداران آمریکا توصیف کرده‌اند که این امر ناشی از یاری خداوند و وحدت ملی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با هشدار قاطع به دشمنان درباره هرگونه اقدام ماجراجویانه جدید، افزود: توان نظامی، پدافندی و تعداد و کیفیت موشک‌های ما به مراتب بالاتر از گذشته است.

حجت الاسلام کریمی‌تبار بیان کرد: اگر دشمنان دست به حماقت بزنند؛ افزون بر امکان فروریختن شریان‌های اقتصادی، قابلیت قطع کابل‌های فیبر نوری عبوری از منطقه خلیج‌فارس وجود دارد که این اقدام، بازار‌های سهام، سامانه‌های هوش مصنوعی و ارتباطات جهانی را دچار فلج کامل و زلزله بی‌سابقه اقتصادی خواهد کرد.

خطیب جمعه ایلام تصریح کرد: نباید فریب ظاهر صلح‌طلبانه و مانور‌های تبلیغی غربی‌ها را خورد؛ چرا که تجربه تاریخی نشان داده است آنان در پوشش مذاکرات و ادعا‌های حقوق بشری به دنبال گرفتن امتیاز هستند و از این‌رو هوشیاری عمومی و حضور در صحنه، ضامن حفظ اقتدار کشور خواهد بود.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار در ادامه با گرامی داشت ۲۱ آبان‌ماه، روز هوافضا؛ این صنعت را نماد اقتدار، استقلال علمی و بازدارندگی کشور دانست و بر لزوم حمایت همه‌جانبه از نخبگان و جوانان دانشمند تاکید کرد.

امام جمعه ایلام در پایان با یادآوری میزبانی استان ایلام در هفته آینده از شهدای گمنام و تشییع پیکر مطهر آنان در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)؛ خواستار استقبال باشکوه مردم شهیدپرور از این یادگاران دفاع مقدس شد.