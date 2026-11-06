حجت‌الاسلام حسن ترابی، امام جمعه رباط‌کریم، با اشاره به نتایج انتخابات آمریکا، ایستادگی ملت ایران را عامل تغییر معادلات سیاسی در واشنگتن دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام حسن ترابی گفت: ملت ایران پس از ۴۷ سال فشار سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای آمریکا و تحمل هشت ماه جنگ نظامی، نه‌تنها تسلیم نشد، بلکه در میدان نبرد و عرصه‌های سیاسی ضربه‌ای سنگین به سیاست‌های ترامپ وارد کرد.

وی انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا را آزمونی جدی برای سنجش میزان مقبولیت ترامپ و دولت او دانست و افزود: مردم آمریکا با حضور در پای صندوق‌های رأی، نارضایتی خود را از عملکرد ترامپ، به‌ویژه در جنگ علیه ایران، نشان دادند و عملاً سیاست‌های او را مورد توبیخ و تنبیه قرار دادند.

خطیب جمعه رباط کریم با اشاره به تحلیل‌های مطرح‌شده درباره نتایج این انتخابات افزود: برخی تحلیلگران خارجی معتقدند این دموکرات‌ها نبودند که پیروز انتخابات شدند، بلکه ایران بود که در این معادله سیاسی به پیروزی رسید و این برداشت، بازتابی از تأثیر مقاومت ملت ایران بر معادلات و محاسبات جهانی است.

امام جمعه رباط‌کریم همچنین با اشاره به تغییر نگرش افکار عمومی آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی اظهار داشت: امروز حمایت از اسرائیل در آمریکا نه‌تنها امتیاز انتخاباتی محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند به عامل شکست احزاب و جریان‌های سیاسی تبدیل شود.

حجت الاسلام ترابی با بیان اهداف مشترک دو حزب آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: هر دو جریان سیاسی به دنبال براندازی نظام اسلامی و تجزیه ایران هستند، اما در شیوه‌ها، ابزار‌ها و تاکتیک‌های اجرایی تفاوت دارند؛ ازاین‌رو نباید دچار خطای محاسباتی شد و تفاوت در روش و تاکتیک را به معنای تغییر در اهداف راهبردی آمریکا تلقی کرد.