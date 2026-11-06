به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) و در آستانه سالروز تشکیل شورا‌های حل اختلاف، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله یاری، رئیس‌کل دادگستری استان گیلان، پیش از خطبه‌های نماز جمعه رشت، به تبیین جایگاه صلح و سازش در آموزه‌های دینی و نظام قضایی کشور و تشریح نقش شورا‌های حل اختلاف در کاهش اختلافات اجتماعی پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله یاری با اشاره به جایگاه والای اصلاح ذات‌البین در آموزه‌های قرآنی و روایی گفت: خداوند متعال در قرآن کریم مؤمنان را به برادری و اصلاح روابط میان یکدیگر دعوت کرده است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت صلح و سازش در تحکیم روابط اجتماعی و حفظ وحدت جامعه اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه نباید اختلافات جزئی به کینه‌ورزی و دشمنی‌های طولانی‌مدت تبدیل شود، افزود: متأسفانه گاهی شاهد هستیم که برخی افراد حتی در موضوعات کوچک و اختلافات جزئی نیز به جای گفت‌و‌گو و تلاش برای حل مسالمت‌آمیز موضوع، به محاکم قضایی مراجعه می‌کنند و انتظار دارند تمام ابعاد یک اختلاف خانوادگی یا اجتماعی از طریق فرایند قضایی حل‌وفصل شود.

رئیس‌کل دادگستری گیلان با اشاره به تفاوت ماهوی رسیدگی قضایی با سازوکار صلح و سازش تصریح کرد: در فرایند دادرسی معمولاً یک طرف دعوا به حق خود می‌رسد و طرف دیگر محکوم می‌شود، اما در میانجیگری و داوری تلاش بر این است که با جلب رضایت طرفین، اختلاف به شکلی حل‌وفصل شود که ضمن احقاق حق، از ایجاد آسیب‌های بیشتر و تداوم کدورت‌ها جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین یاری با اشاره به تأکید دین مبین اسلام بر اصلاح ذات‌البین خاطرنشان کرد: در روایات اسلامی، اصلاح میان دو مؤمن از جایگاه بسیار والایی برخوردار است و ارزش آن حتی از برخی عبادات مستحبی بیشتر دانسته شده است؛ بنابراین ترویج فرهنگ سازش باید به یک مطالبه و رفتار عمومی در جامعه تبدیل شود.

وی با قدردانی از تلاش اعضا و کارکنان شورا‌های حل اختلاف استان گیلان گفت: اعضای شورا‌های حل اختلاف با صرف وقت و تلاش برای ایجاد تفاهم و آشتی میان طرفین اختلاف، نقش مؤثری در کاهش پرونده‌های قضایی و پیشگیری از گسترش اختلافات اجتماعی دارند.

رئیس‌کل دادگستری گیلان یکی از مهم‌ترین آثار صلح و سازش را تحقق امنیت پایدار اجتماعی عنوان کرد و افزود: زمانی که اختلافات با میانجیگری و رضایت طرفین برطرف می‌شود، علاوه بر احقاق حق، زمینه از بین رفتن کینه‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات عمیق‌تر فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه حل‌وفصل اختلافات در شورا‌های حل اختلاف می‌تواند از شکل‌گیری دعاوی متعدد و متقابل در محاکم جلوگیری کند، گفت: گاهی طرح یک دعوا در دادگاه زمینه‌ساز طرح دعاوی تقابل، ورود اشخاص ثالث و اعتراض‌های متعدد می‌شود، در حالی که حل‌وفصل اختلاف در شورا‌های حل اختلاف می‌تواند از گسترش این فرایند جلوگیری کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین یاری در ادامه با اشاره به عملکرد شورا‌های حل اختلاف شهر رشت اظهار داشت: از مجموع ۶ هزار و ۲۷۱ پرونده رسیدگی‌شده در شورا‌های حل اختلاف رشت، ۶۵ درصد پرونده‌ها از طریق صلح و سازش به نتیجه رسیده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های مجموعه شورا‌های حل اختلاف استان، بر ضرورت تقویت فرهنگ گفت‌و‌گو، گذشت، میانجیگری و سازش در جامعه تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی شد.