معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، از اجرای مدل جدید رده‌بندی سنی بازی‌های موبایلی با استفاده از پرسشنامه خوداظهاری خبر داد و گفت: بنیاد، نظارت‌های پسینی خود را برای تطابق درج رده‌بندی سنی بازی ها، انجام می‌دهد.

رضا احمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اهداف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از زمان تاسیس، اظهار داشت: یکی از فعالیت‌هایی که بنیاد از ابتدای تاسیس خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت، ساماندهی بازار بازی‌های ویدئویی بود و اینکه ما بتوانیم بازی‌ها را به نحوی نظارت داشته باشیم که بازی‌هایی که در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد، بازی‌هایی باشد که از لحاظ محتوایی مورد تایید قرار گرفته باشند.

وی با اشاره به پیشینه فعالیت نظام رده‌بندی اسرا، افزود: نظام رده‌بندی اسرا سال‌هاست که فعالیت خود را انجام می‌دهد و بازی‌ها را بر اساس محتوای آسیب‌رسان مورد ارزیابی قرار می‌دهد و رده سنی متناسب با محتوای بازی را برای آن در نظر می‌گیرد. ما تعداد بسیار زیادی بازی را در سال‌های گذشته رده‌بندی سنی کرده بودیم، اما هم به لحاظ معرفی رده سنی و هم به لحاظ مواجهه با حجم گسترده‌ای از بازی‌های موبایلی در بازار، نیاز بود که مدل رده‌بندی سنی بازی‌ها تغییر پیدا کند تا در مدت زمان کوتاه‌تری بتوانیم رده سنی بازی‌ها را مشخص کنیم.

معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به همکاری با فروشگاه‌های بزرگ دیجیتال، گفت: با هماهنگی دو فروشگاه بزرگ دیجیتالی که عرضه بازی‌های موبایلی را دارند و همکاری که بین این سه مجموعه انجام شد، به مدل جدیدی رسیدیم که از طریق پرسشنامه خوداظهاری انجام می‌شود.

وی افزود: این مدل در فرایند انتشار بازی‌ها در فروشگاه‌های الکترونیکی عرضه بازی‌های موبایلی قرار گرفته و بازی‌ها پیش از آنکه انتشار پیدا کنند، یک پرسشنامه خوداظهاری که بر اساس محتوای آسیب‌رسان است را پُر می‌کنند. این کار مدت زمان خیلی کوتاهی بین یک تا پنج دقیقه بر اساس محتوای آن بازی دربر می‌گیرد و به‌صورت اتوماتیک رده سنی بازی مشخص می‌شود و بعد از آن، بازی در فروشگاه‌ها منتشر و در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

احمدی با اشاره به نظارت پسینی بنیاد، تصریح کرد: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نظارت‌های پسینی خود را نیز برای بررسی اینکه آیا این رده‌های سنی درست اعمال شده‌اند، انجام می‌دهد و اگر بازی، رده سنی مناسبی دریافت نکرده باشد، آن رده اصلاح می‌شود و رده درست در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به نمایش رده سنی بازی‌ها، گفت: نکته‌ای که حائز اهمیت است، این است که با همکاری فروشگاه‌هایی که به‌صورت عمده بازی‌ها را در اختیار کاربران قرار می‌دهند، رده سنی در زیر آیکون بازی در صفحه شخصی آن بازی مشخص است و خانواده‌ها برای انتخاب بازی برای سنین مخصوصا کودک و نوجوان می‌توانند حتما به آن رده سنی دقت کنند و بر اساس رده سنی کودکشان، بهترین بازی را برای فرزندشان انتخاب کنند.

وی افزود: یکی از مواردی که بنیاد همیشه پیگیر آن بوده، این است که بتواند به خانواده‌ها کمک کند تا انتخاب آگاهانه‌تری برای فرزندانشان در انتخاب بازی‌ها داشته باشند؛ تا بچه‌ها، مخصوصا کودکان و نوجوانان کمترین آسیب را از بازی کردن بازی‌ها به روح و روانشان برسد.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تولید بازی‌های ویدئویی در جهان، گفت: کشور‌های مختلف، مخصوصا کشور‌های توسعه‌یافته، بیشترین تولید بازی را در دنیا دارند و معمولا بر اساس شرایط و فرهنگ خودشان بازی‌هایشان را تولید می‌کنند. ما از ابتدای تاسیس نظام رده‌بندی سنی اسرا سعی داشتیم این آگاهی را به خانواده‌ها بدهیم که شاید همه بازی‌ها مناسب بازی کردن برای سنین کودک و نوجوان نباشد.

وی با اشاره به نظام رده‌بندی سنی در جهان، افزود: بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، نظام رده‌بندی سنی مختص به خودشان را دارند و بازی‌ها را بر اساس قوانین و فرهنگ خودشان بررسی می‌کنند و رده‌بندی سنی را اعمال می‌کنند.

معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در پایان با تاکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به رده سنی بازی‌ها، گفت: ما در کشورمان فرهنگ مختص خودمان را داریم و شاید محتوا‌های نامناسبی که در بازی‌ها وجود دارد، بر اساس فرهنگ ما متناسب نباشد. ما این بازی‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به خانواده‌ها تاکید می‌کنیم که حتما در انتخاب بازی - چه برای بازی‌های موبایلی، چه بازی‌های پی‌سی و کنسولی - به رده‌های سنی درج‌شده روی بازی‌ها توجه کنند تا بچه‌هایشان کمترین آسیب را از محتوای بازی‌ها دریافت کنند.

وی افزود: البته در کنار متناسب بودن رده سنی با سن فرزندشان، حتما باید محدودیت‌های مدت زمان انجام بازی را نیز اعمال کنند تا بتوانند از تاثیرات مثبت بازی‌ها بیشترین بهره را ببرند.