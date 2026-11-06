نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی از تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های آبخیزداری روستا‌های اسفستانج مراغه و قلعه‌چای عجب‌شیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سید فرید موسوی گفت: ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در راستای اجرای طرح‌های آبخیزداری، مدیریت روان‌آب‌ها و حفاظت از منابع آب و خاک دو شهرستان مراغه و عجب شیر تخصیص یافته است.

وی با اشاره به کم‌توجهی سال‌های گذشته به آبخیزداری مراغه بر ضرورت تدوین برنامه‌ای مشخص برای مدیریت روان‌آب‌ها و اجرای طرح‌های آبخیزداری در حوضه‌های آبریز منطقه تاکید کرد.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی مدیریت روان‌آب‌ها، حفاظت از خاک و اجرای طرح‌های آبخیزداری را از محور‌های برنامه مدیریت یکپارچه منابع آب منطقه دانست و بر پیگیری مستمر برنامه‌ها تا مرحله اجرا تاکید کرد.

گفتنی است سالانه ۵ میلیون متر مکعب سیلاب از طریق سازه‌های آبخیزداری مراغه کنترل و در سفره‌های زیرزمینی ذخیره می‌شود و برای جلوگیری از ورود سیلاب به سد علویان طرح‌های آبخیزداری تاکنون در ۵ منطقه شهرستان مراغه اجرا شده است.