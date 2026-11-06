امام جمعه شهرستان پردیس، با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و انتخابات این کشور گفت: جابه‌جایی کرسی‌ها و تغییر دولت‌ها در واشنگتن، به‌تنهایی تغییری در راهبرد‌های کلان آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی، امام جمعه شهرستان پردیس، با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و انتخابات این کشور اظهار کرد: انتخابات و جابه‌جایی کرسی‌های قدرت در واشنگتن، بیش از آنکه تعیین‌کننده راهبرد‌های کلان این کشور باشد، بازتاب‌دهنده اختلافات داخلی، شکاف‌های اجتماعی و چالش‌های سیاسی و اقتصادی آمریکاست.

وی با بیان اینکه سیاست‌های کلان آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران با تغییر دولت‌ها دستخوش تحول اساسی نمی‌شود، افزود: در ارزیابی تحولات منطقه، باید بیش از نتایج انتخابات، به توان، هزینه‌ها و پیامد‌های احتمالی اقدام نظامی برای طرف مقابل توجه کرد.

امام جمعه پردیس همچنین با اشاره به شرایط داخلی رژیم صهیونیستی، اختلافات سیاسی و مشکلات ساختاری این رژیم را از عوامل مؤثر بر تحولات منطقه دانست و تأکید کرد: آنچه در محاسبات طرف‌های مقابل اهمیت دارد، توان دفاعی و بازدارندگی ایران و پیامد‌های هرگونه ماجراجویی نظامی در منطقه است.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، بازنگری در سیاست هسته‌ای کشور را موضوعی راهبردی دانست و گفت: بررسی و اظهارنظر نخبگان، دانشمندان و متخصصان درباره دکترین هسته‌ای باید با هدف صیانت از امنیت ملی و تقویت بازدارندگی انجام شود.

وی تأکید کرد: هرگونه انعطاف یا بازنگری در این حوزه نباید به معنای تضعیف توان دفاعی و عقب‌نشینی از حقوق و منافع ملی تلقی شود و تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند تدبیر، انسجام داخلی و هماهنگی میان ارکان نظام است.