عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: حضور و ایستادگی مردم کنار نیرو‌های مسلح، محاسبه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را برهم زد و مانع تحقق اهداف آنان شد.

.به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اسماعیل کوثری، در سخنرانی پس از نماز جمعه کیش، با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) افزود: انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان، اخلاص و همراهی مردم شکل گرفت و در طول سال‌های گذشته نیز با وجود توطئه‌ها و فشار‌های قدرت‌های جهانی، مسیر خود را ادامه داده است.

او با بیان اینکه دشمنان در جنگ اخیر به اهداف مورد نظر خود نرسیدند، تأکید کرد: نیرو‌های مسلح، دستگاه‌های امنیتی و دولت با انسجام و هماهنگی برابر تجاوز‌ها ایستادگی کردند و حضور مردم در اجتماع شبانه نیز محاسبه های سیاسی دشمن را تحت تأثیر قرار داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی برابر تهدید‌های احتمالی، گفت: نباید از پیروزی‌ها مغرور شد؛ چراکه دشمن همچنان به دنبال فرصت و توطئه است و هر اقدام تازه‌ای با پاسخی قاطع‌تر روبه‌رو خواهد شد.

او، وحدت، هوشیاری و تداوم حضور مردم در صحنه را از عوامل مهم حفظ اقتدار کشور دانست و ابراز امیدواری کرد: پرچم جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان و همبستگی ملت، به دست صاحب اصلی آن، حضرت ولی‌عصر (عج)، سپرده شود.