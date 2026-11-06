به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کرمان، با حضور استاندار کرمان طرح ملی جی‌نف Gnaf با هدف تکمیل نشانی استاندارد و شناسایی دقیق املاک، به نمایندگی از روستا‌های حاشیه‌ای شهر کرمان، در روستای شرف‌آباد رونمایی شد.

در این طرح، اطلاعات ۱۲ هزار ملک در روستای شرف‌آباد برداشت شده و عملیات نصب پلاک‌های هوشمند حاوی کد پستی و کد QR آغاز می‌شود.

این پلاک‌ها علاوه بر مشخصات نشانی و کد پستی، امکان دسترسی به اطلاعات غیرمحرمانه ملک و برخی اطلاعات زیرساختی از جمله آب و برق را فراهم می‌کنند.

برای اجرای طرح جی‌نف در شرف‌آباد، ۱۰ میلیارد تومان از محل منابع دهیاری هزینه شده است. پیشرفت کلی این طرح در استان کرمان ۸۰ درصد اعلام شده، هرچند اجرای آن در مرکز استان در مراحل ابتدایی قرار دارد و بخش عمده اقدامات در شهرستان‌ها انجام شده است.

این روستا با وسعت ۴۰ هکتار، در سال ۱۴۰۳ به محدوده طرح هادی الحاق شد.

همچنین عملیات زیرسازی و آسفالت معابر شرف‌آباد به مساحت ۷۰ هزار مترمربع و با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از محل منابع دهیاری در حال اجراست.

گفتنی است: در جریان اجرای طرح جی‌نف، پلاک هوشمند خانواده شهید تشت‌زر، از شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، نیز نصب شده است.