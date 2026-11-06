ستاد مدیریت بحران فرمانداری شهرستان پردیس با صدور اطلاعیه‌ای از اعلام هشدار سطح قرمز هواشناسی برای روز‌های شنبه و یکشنبه، ۱۶ و ۱۷ آبان، خبر داد و بر آماده‌باش صددرصدی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اطلاعیه ستاد مدیریت بحران فرمانداری شهرستان پردیس، با توجه به هشدار سطح قرمز هواشناسی، از شنبه ۱۶ آبان تا یکشنبه ۱۷ آبان، بارش شدید تا نسبتاً شدید باران و بارش برف در ارتفاعات پیش‌بینی شده است.

بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، آب‌گرفتگی برخی معابر، خطر سقوط سنگ و رانش زمین، کاهش دید افقی و خسارت به بخش کشاورزی از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه بارشی اعلام شده است.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.

همچنین لایروبی مستمر انهار و مسیل‌ها برای کاهش خطر آب‌گرفتگی مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس این اطلاعیه، تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی شهرستان پردیس تا اطلاع ثانوی در آماده‌باش صددرصدی قرار دارند.