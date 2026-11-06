به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، وی اتحاد و انسجام مردم و مسئولان را فتح الفتوح جنگ مقابل آمریکا و رژیم صهیونی برشمرد و آن را رمز پیروزی ایران اسلامی در مقابل دشمنان دانست.

حجت الاسلام هاشمی از ترامپ و نتانیاهو به عنوان رئیس جمهوران مرده نام برد و گفت به زودی مردم جهان خواهند فهمید که بوی تعفن آنها در دنیا پر خواهد شد و آنها شکست خورده‌ای بیش نیستند.

خطیب موقت نماز این هفته شهرکرد به سفر تاریخی و پر ارمغان رهبر شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای به روستای سرآغاز سید استان چهارمحال و بختیاری در روز ۱۵ مهر سال ۱۳۷۱ هجری شمسی هم اشاره کرد و گفت: خدمات بسیار زیادی به آن مناطق دوردست ارائه شده است، اما همچنان نیازمند تکمیل طرح‌های نیمه تمام به خصوص در حوزه بهداشت و درمان در آنجا هست.

امام جمعه موقت شهرکرد از دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال بختیاری خاص طرح‌های نیمه تمام به خصوص در حوزه درمانگاه‌های مناطقی مثل شهرستان‌های کوهرنگ را خواستار شد.

وی بر رفع مشکلات معیشتی و پرداختی‌های کم پرستاران و کادر درمان هم تاکید کرد.

وی در پایان هم با اشاره به آغاز طرح نفوس و مسکن از دوم آبان در کشور و همچنین استان چهارمحال بختیاری از آحاد مردم استان خواست با ماموران سرشماری همکاری کنند.