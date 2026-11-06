مرحله نهایی رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ساحلی باشگاه‌های کشور به میزبانی اردکان برگزار شد و تیم‌های پدیده گلشن بندر انزلی و ستارگان خلیج فارس کیش با کسب نتایج لازم، جواز حضور در فصل آینده لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ورزشگاه آزادی اردکان در روز‌های اخیر میزبان مرحله نهایی رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ساحلی باشگاه‌های کشور بود؛ رقابت‌هایی که پس از برگزاری دیدار‌های فشرده مرحله مقدماتی، با معرفی تیم‌های صعودکننده به لیگ برتر به پایان رسید.

در مرحله مقدماتی این مسابقات، تیم‌ها در قالب دو گروه و به صورت رفت و برگشت، در شهر‌های اردکان و یزد به رقابت پرداختند و تیم‌های برتر هر گروه با راهیابی به مرحله نهایی، برای کسب سهمیه صعود به لیگ برتر صف‌آرایی کردند.

در پایان این رقابت‌ها، تیم‌های پدیده گلشن بندر انزلی و ستارگان خلیج فارس کیش با عملکرد موفق و عبور از رقبای خود، دو سهمیه صعود به لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور را کسب کردند.