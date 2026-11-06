به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ محمد براتی معاون اجرایی سپاه حضرت جوادالائمه در این باره گفت: این دوره از رقابت‌ها با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از کارکنان وظیفه سپاه استان طی دو روز برگزار می شود.

وی افزود چهارمین مرحله مسابقه مهارت آموزی کارکنان وظیفه در ۱۲ رشته مهارتی مختلف اجرایی میشود و برترین‌های هر رشته به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

براتی خاطر نشان کرد: این مسابقات در راستای ارتقای سطح مهارتی نیرو‌های وظیفه طراحی شده تا با ایجاد انگیزه مضاعف برای شرکت در دوره‌های مهارت آموزی مختلف در طول خدمت، آمادگی‌های لازم برای ورود جوانان به بازار کار را فراهم آوریم.

گفتنی است کارکنان وظیفه در رشته‌هایی از جمله آمادگی جسمانی، تعمیرات خودرو، امداد و نجات، تعمیرات آبگرمکن، پکیج و کولر گازی، نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته و... به رقابت پرداختند.