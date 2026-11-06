به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سعید هرمزیان گفت: در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی دوربین‌دار، دوربین چشمی، فشنگ جنگی و ادوات شکار از متهم کشف و ضبط شد.

او بیان کرد: نیروهای یگان حفاظت پارک ملی بمو موفق شدند یکی از متخلفان باسابقه در زمینه شکار غیرمجاز را دستگیر کنند.

سرپرست پارک ملی بمو افزود: در بازرسی از این فرد، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی دوربین‌دار، دوربین چشمی، فشنگ جنگی و ادوات شکار کشف شد که به همراه متهم برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

هرمزیان با اشاره به سوابق این متخلف اضافه کرد: این فرد پیش از این نیز پرونده‌های متعددی در زمینه تخلفات شکار غیرمجاز داشته است.

پارک ملی بمو از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان فارس است و حفاظت از حیات‌وحش و مقابله با شکار غیرمجاز در این زیستگاه از مأموریت‌های مستمر یگان حفاظت به شمار می‌رود.