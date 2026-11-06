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مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان از ورود پیکر مطهر ۲ شهید گمنام فردا ۱۶ آبان به خرم آباد و آغاز مراسم تشییع شهدا همزمان با ایام فاطمیه در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مصطفی آزادبخت اعلام کرد: پیکر مطهر دو شهید گمنام از شنبه ۱۶ آبان وارد استان میشود و پس از حضور در شهرستانهای مختلف، جمعه ۲۲ آبان ساعت ۱۰ صبح از مصلی خرمآباد تشییع خواهد شد.
برنامه حضور شهدا در شهرستانها به شرح زیر است:
شنبه ۱۶ آبان: بروجرد، ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸ و تجمعات شبانه ساعت ۲۰
یکشنبه ۱۷ آبان: اشترینان، ۹:۳۰ تا ۱۱. چالانچولان و چغابدار دورود، ۱۴ تا ۱۶. تجمعات شبانه دورود، ساعت ۲۰
دوشنبه ۱۸ آبان: مدارس دورود، ۸ تا ۱۲:۳۰. ازنا، ۱۴ تا ۱۶. تجمعات شبانه الیگودرز، ساعت ۲۰
سهشنبه ۱۹ آبان: چمنسلطان و شاپورآباد، ۸ تا ۱۱. سلسله، ۱۴ تا ۱۶. تجمعات شبانه نورآباد، ساعت ۲۰
چهارشنبه ۲۰ آبان: فیروزآباد، ۹ تا ۱۱. چگنی، ۱۴ تا ۱۶. تجمعات شبانه کوهدشت
پنجشنبه ۲۱ آبان: رومشکان، ۸ تا ۱۱. پلدختر، ۱۴ تا ۱۶. تجمعات شبانه خرمآباد در چهارباغ گلدشت و خیابان انقلاب
جمعه ۲۲ آبان: تشییع نهایی ساعت ۱۰ صبح از مصلی خرمآباد