مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان از ورود پیکر مطهر ۲ شهید گمنام فردا ۱۶ آبان به خرم آباد و آغاز مراسم تشییع شهدا همزمان با ایام فاطمیه در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مصطفی آزادبخت اعلام کرد: پیکر مطهر دو شهید گمنام از شنبه ۱۶ آبان وارد استان می‌شود و پس از حضور در شهرستان‌های مختلف، جمعه ۲۲ آبان ساعت ۱۰ صبح از مصلی خرم‌آباد تشییع خواهد شد.

برنامه حضور شهدا در شهرستان‌ها به شرح زیر است:

شنبه ۱۶ آبان: بروجرد، ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸ و تجمعات شبانه ساعت ۲۰

یکشنبه ۱۷ آبان: اشترینان، ۹:۳۰ تا ۱۱. چالانچولان و چغابدار دورود، ۱۴ تا ۱۶. تجمعات شبانه دورود، ساعت ۲۰

دوشنبه ۱۸ آبان: مدارس دورود، ۸ تا ۱۲:۳۰. ازنا، ۱۴ تا ۱۶. تجمعات شبانه الیگودرز، ساعت ۲۰

سه‌شنبه ۱۹ آبان: چمن‌سلطان و شاپورآباد، ۸ تا ۱۱. سلسله، ۱۴ تا ۱۶. تجمعات شبانه نورآباد، ساعت ۲۰

چهارشنبه ۲۰ آبان: فیروزآباد، ۹ تا ۱۱. چگنی، ۱۴ تا ۱۶. تجمعات شبانه کوهدشت

پنجشنبه ۲۱ آبان: رومشکان، ۸ تا ۱۱. پلدختر، ۱۴ تا ۱۶. تجمعات شبانه خرم‌آباد در چهارباغ گلدشت و خیابان انقلاب

جمعه ۲۲ آبان: تشییع نهایی ساعت ۱۰ صبح از مصلی خرم‌آباد