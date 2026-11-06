امام‌جمعه کیش، گفت: افزایش تهدید‌های خارجی می‌تواند زمینه بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور را فراهم کند و مسئولیت پیامد‌های چنین تصمیمی، بر عهده عاملان این تهدیدهاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نماز جمعه کیش با اشاره به احتمال حمله دشمنان به مراکز و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، افزود: این اقدامات و تهدید‌های مکرر، مطالبه بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور را در بخش‌هایی از جامعه تقویت کرده است.

او افزود: اگر جمهوری اسلامی به این جمع‌بندی برسد که دکترین هسته‌ای خود را تغییر دهد، آمریکا، رژیم صهیونیستی و همراهان غربی آنها مسئول این تصمیم خواهند بود.

امام‌جمعه کیش با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی از حقوق خود عقب‌نشینی نمی‌کند، درباره تنگه هرمز نیز گفت: تا زمانی که شروط اعلام‌شده ایران پذیرفته نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

او هشدار داد: هرگونه اقدام جدید از سوی دشمن با پاسخی فوری، گسترده و بازدارنده مواجه خواهد شد.

امام جمعه کیش، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، انسجام ملی، اعتماد عمومی و حضور مردم در صحنه را از عوامل امنیت پایدار دانست.

او گفت: راهبرد پاسخ ایران، دیگر به مقابله با نقاط شلیک محدود نیست و در صورت تهدید، منشأ تهدید و دارایی‌های نظامی، اقتصادی، مالی و فناوری دشمن نیز در دایره پاسخ قرار می‌گیرد.

امام جمعه کیش، افزود: هدف از این رویکرد، تقویت بازدارندگی و جلوگیری از تکرار تجاوز و در نهایت پایان دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح است.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز حضور مردم در اجتماع شبانه و حمایت از نیرو‌های مسلح را پشتوانه‌ای برای مسئولان و عامل تقویت وحدت ملی دانست و تأکید کرد: ملت ایران با ایستادگی و همبستگی، پیام روشنی از مقاومت و دفاع از کشور به دشمنان منتقل کرده است.

امام‌جمعه کیش، با اشاره به شانزدهم آبان، سالروز ابلاغ سیاست‌های توسعه اقتصاد دریاپایه، گفت: دریا تنها یک مرز جغرافیایی نیست، بلکه ظرفیت مهمی برای توسعه اقتصادی، امنیت، حمل‌ونقل، تجارت و دیپلماسی کشور به شمار می‌رود.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با اشاره به موقعیت راهبردی کیش در خلیج فارس، توسعه زیرساخت‌های پایدار، گردشگری و ورزش‌های دریایی، حمل‌ونقل و ترانزیت و فعالیت‌های اقتصادی دریامحور را از فرصت‌های مهم کیش برشمرد.

امام جمعه کیش با اشاره به روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، استفاده از دانش و فناوری در مسیر رفاه و آرامش بشر را ضروری دانست و از تبدیل علم به ابزاری برای جنگ و منافع قدرت‌های سلطه‌گر انتقاد کرد.

او با گرامیداشت سالروز شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم و روز صنایع هوافضا، تلاش و خودباوری این شهید را زمینه‌ساز تبدیل دانش به قدرت ملی دانست و پیشرفت‌های موشکی و پهپادی کشور را از دستاورد‌های این مسیر عنوان کرد.

امام‌جمعه کیش تأکید کرد: الگوی خودباوری و پیشرفت باید در دیگر عرصه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی نیز پیگیری شود.