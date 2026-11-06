کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، انتظار می‌رود تا اواخر وقت امشب، بارش‌های پراکنده در سطح استان ادامه یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌های پیشیابی و تضعیف ناپایداری‌ها به طور موقت از امشب تا یکشنبه گاهی افزایش ابر و وزش باد پدیده قابل ذکر در استان است.

لطفی افزود: از اواخر وقت فردا شب و از سمت غرب استان انتظار افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک رو داریم که این شرایط جوی برای روز یکشنبه در کل استان قابل پیش بینی است.

کارشناس هواشناسی استان گفت: از یکشنبه شب تا پایان هفته متأثر از فعالیت امواج ناپایدار در تراز میانی جو استان بارش پراکنده رو خواهیم داشت را خواهیم داشت.

به گفته لطفی دمای هوا هم تا یکشنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت.