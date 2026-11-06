سومین رویداد علمی و دانشجویی «تاک‌شو پزشکی» با هدف تقویت مهارت‌های زبان انگلیسی و تشویق دانشجویان به ارائه و انتشار دستاورد‌های علمی به زبان بین‌المللی، در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سومین رویداد علمی و دانشجویی «تاک‌شو پزشکی» با حضور ۲۵۰ دانشجو از رشته‌های مختلف علوم پزشکی، از جمله داروسازی، دندان‌پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری، در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد.

راحله مودت، دبیر اجرایی این رویداد، با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه گفت: تشویق دانشجویان به یادگیری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان بین‌المللی علم و فراهم کردن زمینه انتشار مطالب، پژوهش‌ها و آثار علمی آنان در سطح بین‌المللی، از مهم‌ترین اهداف این رویداد است.

وی افزود: این برنامه فرصتی برای دانشجویان رشته‌های مختلف علوم پزشکی فراهم کرد تا توانمندی‌های علمی و مهارت‌های ارتباطی خود را به زبان انگلیسی ارائه کنند.

برگزاری این رویداد در راستای تقویت مهارت‌های علمی و زبانی دانشجویان و ارتقای حضور آنان در عرصه‌های علمی بین‌المللی انجام شد