آیت الله فلاحتی با اشاره به انتخابات مجلس آمریکا و شکست جمهوریخواهان و بخصوص ترامپ جنایتکار، این شکست را تحقق وعده الهی دانست و مقاومت ملت ایران را عامل شکست آمریکا برشمرد.

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به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، نماینده ولی‌فقیه در گیلان در خطبه‌های نماز جمعه رشت گفت: دولتمردان آمریکا بخصوص جمهوریخواهان از زمان پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاکنون با ترور دانشمندان، کشتار انسان‌های بی گناه در ایران و دیگر کشور به منفورترین انسان‌ها در بین ملت و حتی در بین دوستان خود تبدیل شده‌اند و ملت آمریکا از این همه حماقت و شرارت احساس حقارت می‌کند.

آیت‌الله رسول فلاحتی با اشاره به انتخابات مجلس آمریکا و شکست جمهوریخواهان و بخصوص ترامپ جنایتکار، این شکست را تحقق وعده الهی دانست و مقاومت ملت ایران اسلامی را عامل شکست آمریکا برشمرد.

وی همچنین افزود:ملت ایران امروز به نماد مقاومت و استکبار ستیزی بدل شده است و حتی برخی از دانشمندان و فرهیختگان آمریکایی به این مسئله اعتراف و از ایرانیان بعنوان الگوی مبارزه با استکبار یاد میکنند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به ۲۱آبان سالگرد شهادت سردار تهرانی مقدم پدر موشکی ایران اسلامی و مجاهدت‌های این دانشمند شهید در توسعه زیرساخت‌ها های نظامی و موشکی کشور گفت این شهید بزرگوار با این تحولات، بازدارندگی را برای ایران در مقابل زورمداران عالم بویژه رژیم تروریستی آمریکا و اسرائیل به ارمغان آورد.

آیت الله فلاحتی در پایان با اشاره به خودکفایی و ظرفیت بی‌نظیر نخبگان داخلی تأکید کردو افزود: ایران قوی برای اداره و پیشرفت خود محتاج هیچ قدرت بیگانه‌ای نیست و مدیران مخلص و جوانان برومند کشور قادرند ایران عزیز را در همه عرصه‌ها به قله‌های عزت برسانند.