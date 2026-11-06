به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، نماینده ولی فقیه در استان در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت عبور از پیچ‌های تاریخی اظهار کرد: رسالت امروز ملت ایران عبور از گذرگاه‌های خطرناک و پیچیده تاریخی است و برای تحقق ایران قوی‌تر باید به الزامات آن توجه جدی داشته باشیم.

خطیب جمعه کرمان تقویت توان نظامی کشور و جبران سریع ضعف‌ها را یکی از مهم‌ترین این الزامات دانست و گفت: باید توان نظامی کشور در اوج آمادگی قرار گیرد تا دشمن بداند کوچک‌ترین نگاه چپ به ایران، خسارات جبران‌ناپذیری برای او به دنبال خواهد داشت.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی دومین الزام تحقق ایران قوی‌تر را تقویت انسجام ملی در بالاترین سطح عنوان کرد و افزود: در کنار وحدت داخلی، ارتباط فعال و پیشرو با منطقه و جهان نیز ضروری است تا بتوانیم دیدگاه‌ها و مواضع خود را به‌درستی منتقل کنیم و در مجامع بین‌المللی به‌عنوان ملتی متمدن، فرهیخته و منطقی حضور داشته باشیم.

امام جمعه کرمان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان ارشد نظامی بیان کرد: این بیانات، راهبرد اصلی حرکت به سمت ایران قوی‌تر را ترسیم کرده است.

وی بازدارندگی حداکثری، پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت به تهدید‌های دشمن و پشتیبانی مردم از نیرو‌های مسلح در میدان خیابان را از محور‌های مهم این راهبرد برشمرد و گفت: وحدت و هم‌افزایی جبهه مقاومت در لبنان، یمن، فلسطین و ایران اسلامی نیز باید در قالب یک جبهه واحد و متحد در برابر استکبار جهانی دنبال شود.

امام جمعه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید تهرانی‌مقدم و شهدای عرصه هوافضا گفت: امروز ایران اسلامی با تکیه بر توان دفاعی، رهبری ولایت فقیه و همراهی مردم، به قدرتی تأثیرگذار در معادلات منطقه و جهان تبدیل شده است.