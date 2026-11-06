معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک گفت:نیروهای عملیاتی شهرداری منطقه یک با پیش‌بینی بارش های پاییزی، با هدف پیشگیری از آبگرفتگی معابر و تسهیل هدایت روان‌آب‌ها در ۲۸ نقطه حساس منطقه مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احسان خیراتیان صفایی گفت: همزمان با پیش‌بینی بارش باران و اعلام وضعیت جوی، نیروهای خدمات شهری نواحی دهگانه منطقه یک با استقرار در ۲۸ نقطه حساس و تجهیز گروه‌های عملیاتی، برای مدیریت روان‌آب‌ها، پیشگیری از آبگرفتگی معابر و رسیدگی فوری به حوادث احتمالی آماده هستند.

صفایی با اشاره به تمهیدات اجرایی در آستانه بارندگی‌ها گفت: نیروهای خدمات شهری با حضور در نقاط مستعد آبگرفتگی، حوضچه‌های رسوب‌گیر، تله های زباله گیر و مسیرهای اصلی هدایت آب‌های سطحی، در آماده‌باش قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

وی افزود: پایش مستمر معابر، بررسی دریچه‌ها و کانال‌های هدایت آب، پاکسازی مسیرهای عبور روان‌آب و رفع موانع احتمالی از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش ظرفیت هدایت آب‌های سطحی و جلوگیری از تجمع آب در معابر دنبال می‌شود.

صفایی تأکید کرد: نیروهای عملیاتی در طول مدت بارندگی به‌صورت مستمر شرایط نقاط حساس را رصد می‌کنند و با واکنش سریع به موارد احتمالی، برای حفظ ایمنی شهروندان و تداوم تردد روان در معابر تلاش خواهند کرد.