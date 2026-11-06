کارشناسان هواشناسی استان گفت: اوج فعالیت سامانه بارشی در روز‌های شنبه و یکشنبه پیش‌بینی شده و شهروندان باید نسبت به احتمال وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی مسیل‌ها هوشیار باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احسان احمدی نژاد پیش بینی کرد: توده بارشی که از چهارشنبه وارد آسمان استان شده است، فردا تقویت می‌شود.

وی با بیان این که بارندگی‌ها شنبه و یکشنبه هفته آینده به ویژه در مناطق شمالی استان چشمگیر خواهد بود، افزود: دمای هوا هم از فردا کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس هواشناسی اضافه کرد: بر اساس داده‌های هواشناسی؛ هوای مناطق مختلف استان از فردا تا اواسط هفته؛ شش تا هشت درجه کاهش می‌یابد.