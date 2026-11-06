پانزدهمین کنگره ملی شعر فاطمی «یاس مهربان» با حضور شاعران ۲۵ استان کشور و معرفی ۱۴ اثر برگزیده، در حسینیه بیت‌العباس یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دبیر اجرایی پانزدهمین کنگره ملی شعر فاطمی «یاس مهربان» گفت: ۲۳۰ شاعر از ۲۵ استان کشور، ۵۶۰ اثر به دبیرخانه این کنگره ارسال کردند که پس از طی مراحل داوری، ۱۴ شعر به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب شد.

علیرضا احرامیان‌پور با اشاره به برگزاری چندین‌ساله این رویداد با هدف ترویج و گسترش شعر فاطمی افزود: امیدواریم با رایزنی‌های انجام‌شده، یزد به‌عنوان پایگاه دائمی کنگره ملی شعر فاطمی «یاس مهربان» معرفی شود.

وی ادامه داد: این کنگره در سه بخش شاعران خارج از استان، شاعران استانی و شاعران دانش‌آموز برگزار شد.