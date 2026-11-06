امام جمعه بوکان گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان و رزمایش جانفدایان، افتخار عظیمی خلق کرد و سبب یأس و ناامیدی دشمنان دین اسلام، انقلاب اسلامی و ایران عزیز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ماموستا عباس احمدی، امام جمعه بوکان، در پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان و رزمایش جانفدایان، اظهار داشت: این حضور افتخار عظیمی خلق کرد و سبب یأس و ناامیدی دشمنان دین اسلام، انقلاب اسلامی و ایران عزیز شد.

ماموستا احمدی با بیان اینکه قدرت و ایستادگی مردم باعث شکست دشمنان انسانیت در همه جبهه‌ها شده است، افزود: امروز شاهد حضور مسلمانان در مجالس نمایندگان آمریکا هستیم و این پیروزی‌ها نتیجه لطف خدا و ایستادگی و اقتدار شماست.

امام جمعه بوکان با تأکید بر اینکه همه مسئولان موظف به خدمتگزاری مضاعف به این ملت وفادار و بزرگوار هستند، تصریح کرد: مسئولان باید در فکر ملت باشند و نهایت تلاش صورت گیرد تا مشکلات معیشتی مردم رفع شود و به صورت جهادی و جدی در خدمت مردم باشند؛ بی‌توجهی به زحمات و جانفشانی‌های این ملت یک گناه نابخشودنی است.

ماموستا احمدی با تشریح وظایف متقابل همسران و تاکید بر حسن خلق در روابط خانوادگی گفت: مودت و مهربانی بین زوجین یکی از سنت‌های پسندیده است.