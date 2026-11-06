به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،سرهنگ مصطفی بازوند، معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلای مازندران، در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، با تشریح برنامه‌های اعزام دانش‌آموزان به اردو‌های راهیان نور، این حرکت فرهنگی را فرصتی ارزشمند برای انتقال تاریخ دفاع مقدس، تبیین هویت ملی و انقلابی، تقویت بصیرت و آشنایی نسل نوجوان با حماسه‌آفرینی رزمندگان اسلام دانست و از اعزام حدود ۶ هزار دانش‌آموز مازندرانی، شامل سه هزار دختر و سه هزار پسر، به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه تاریخ انقلاب اسلامی در مقطع دفاع مقدس هشت‌ساله، یکی از درخشان‌ترین و کم‌نظیرترین مقاطع تاریخ جهان است، اظهار کرد: به اعتقاد من، پس از قیام عاشورا، هیچ مقطعی از تاریخ را نمی‌توان از نظر ویژگی‌های نظامی، انسانی، اخلاقی، جغرافیایی و صف‌بندی‌های سیاسی با دفاع مقدس هشت‌ساله مقایسه کرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلای مازندران افزود: ضروری است نوجوانان، جوانان و آینده‌سازان کشور این تاریخ را بشناسند و آن را از نزدیک لمس کنند. از اصحاب رسانه نیز درخواست دارم دانش‌آموزانی را که تاکنون به مناطق عملیاتی دفاع مقدس سفر نکرده‌اند، برای حضور در اردو‌های راهیان نور تشویق کنند.

بازوند با تأکید بر نقش ویژه مازندران در دوران دفاع مقدس گفت: دانش‌آموزان مازندرانی باید بدانند مردم این استان در جنوب، جنوب غرب و غرب کشور چه حماسه‌هایی آفریدند و در آن سرزمین‌ها بر مردم ایران، اسلام و رزمندگان چه گذشت.

وی ادامه داد: شناخت این تاریخ، علاوه بر ایجاد شجاعت درونی، به نسل جوان بصیرت می‌دهد. دانش‌آموز باید بداند مازندران چه جایگاهی در دفاع مقدس داشته و رزمندگان این خطه چگونه در سخت‌ترین شرایط ایستادگی کردند

بازوند گفت: با تدابیر فرمانده سپاه کربلای مازندران، تحولاتی برای به‌روزرسانی اردوگاه‌ها در حال انجام است تا امکانات رفاهی و زیرساختی مناسب‌تری برای پذیرایی از دانش‌آموزان فراهم شود.

وی همچنین از پیش‌بینی تمهیدات امنیتی و اجرایی برای برگزاری این اردو‌ها خبر داد و اظهار کرد: شرایط برای اعزام و حضور دانش‌آموزان فراهم شده و تلاش شده است برنامه‌ها با رعایت ملاحظات امنیتی و رفاهی اجرا شود

فرمانده هماهنگ‌کننده سپاه کربلای مازندران باتاکید به اصحاب رسانه گفت: همه ما در برابر نسل نوجوان و جوان مسئول هستیم. شما رسانه دارید، سخنانتان شنیده و مطالب‌تان خوانده می‌شود؛ بنابراین وظیفه دارید در حد توان خود، تاریخ دفاع مقدس و واقعیت‌های آن را روایت کنید.

وی افزود: امروز نوجوانان ما در معرض بی‌سابقه‌ترین جنگ شناختی و بمباران اطلاعاتی قرار دارند و ممکن است در شناخت مسیر درست و نادرست دچار سردرگمی شوند. راه مقابله با این وضعیت، روایت صحیح تاریخ، معرفی الگو‌های واقعی و حضور میدانی نسل جدید در سرزمین‌های دفاع مقدس است.

بازوند در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای مناسب برنامه‌های راهیان نور، دانش‌آموزان مازندرانی ضمن آشنایی عمیق‌تر با تاریخ دفاع مقدس و نقش رزمندگان استان، با انگیزه، شناخت و بصیرت بیشتری مسیر آینده خود را انتخاب کنند.