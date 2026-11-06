برنامه‌های «زندگی به سبک بازماندگان نخستین»، «سفر بزرگ»، «تهرانگرد» و «شهر امن»، امروز و شنبه ۱۶ آبان از شبکه‌های مستند و تهران پخش می‌شود.

نگاهی به چند برنامه تلویزیونی، جمعه ۱۵ آبان

نگاهی به چند برنامه تلویزیونی، جمعه ۱۵ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه برنامه «زندگی به سبک بازماندگان نخستین»، با محوریت ماجراجویی‌های هیزن ادل، تجربه زندگی به سبک قبایل بدوی در مناطق دورافتاده و مواجهه با شرایط متفاوت محیطی را به تصویر می‌کشد.

مجموعه برنامه «زندگی به سبک بازماندگان نخستین» مخاطبان را با ماجراجویی‌های هیزن ادل در نقاط دورافتاده همراه می‌کند، جایی که او با الگوبرداری از شیوه زندگی قبایل بدوی، تجربه‌هایی متفاوت از زندگی در طبیعت و مواجهه با شرایط محیطی را پشت سر می‌گذارد.

این برنامه امشب ساعت ۲۳ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۳:۳۰، بازپخش می شود.

مجموعه برنامه «سفر بزرگ» با اجرای جرمی کلارکسون و همراهی ریچارد هموند و جیمز می، در قالب سفر‌های جهانی به مقایسه خودرو‌ها می‌پردازد و ماجراجویی را با نقد و بررسی خودرو‌ها همراه می‌کند.

این برنامه با حضور سه مجری شناخته‌شده حوزه خودرو، جرمی کلارکسون، ریچارد هموند و جیمز می، مخاطبان را در سفر‌هایی به نقاط مختلف جهان همراه می‌کند.

«سفر بزرگ» با محوریت مقایسه خودروها، ترکیبی از ماجراجویی، سفر و نقد و بررسی ویژگی‌های خودرو‌های مختلف را به تصویر می‌کشد.

«سفر بزرگ» امروز ساعت ۱۶ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹، بازپخش می شود.

برنامه «تهرانگرد» به معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی، تاریخی و گردشگری شهر‌های قیام‌دشت، قدس و ورامین می‌پردازد.

این برنامه با حضور در جشن برداشت زیتون قیام‌دشت، تلاش باغداران و ظرفیت‌های تولید محصولات بومی را به تصویر می‌کشد و سپس با حضور در کارخانه بسته‌بندی روغن زیتون شهرستان قدس، مراحل فرآوری و نقش صنایع تبدیلی در تکمیل زنجیره تولید را بررسی می‌کند.

همچنین، دوربین «تهرانگرد» با بازدید از قلعه امیرآباد ورامین، پیشینه و جاذبه‌های تاریخی این منطقه را به مخاطبان معرفی خواهد کرد.

در بخش پایانی برنامه نیز، با استفاده از زیتون و روغن زیتون، طرز تهیه یک سالاد خوش‌طعم و متفاوت برای سفره ایرانی ارائه خواهد شد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی «سجاد مشحون» و کارگردانی «محمدمهدی بابائی» کاری از گروه تهران و شهروندی است که جمعه‌ها ساعت ۱۸:۱۵ از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه «شهر امن»، شنبه ۱۶ آبان با حضور رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور تهران بزرگ، به بررسی سهم سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف در کاهش ترافیک، تخلفات و تصادفات پایتخت می‌پردازد.

سرهنگ «سجاد خسروی»، رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور تهران بزرگ، در این برنامه ضمن تشریح نقش نهادهای مهم و مؤثر در ترافیک پایتخت، به بررسی سهم آنها در تسهیل تردد شهروندان تهرانی می‌پردازد.

برنامه «شهر امن» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی «مجتبی احمدی» و اجرای «ابوالفضل اینانلو»، روز‌های زوج ساعت ۶:۲۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.