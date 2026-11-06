هواشناسی بوشهر از تقویت سامانه بارشی در استان از اواخر وقت شنبه خبر داد و با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت‌به سیلابی شدن مسیل‌ها و معابر و جاری شدن روان آب، وزش باد شدید و خسارت به سازه‌های سبک و افزایش ارتفاع موج دریا هشدار داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، معاون پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد با تداوم فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و بر روی دریا و تقویت آن از اواخر روز شنبه تا اوایل دوشنبه، بارش باران، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید، گردوخاک، گاهی تندباد لحظه‌ای، در مناطق مستعد ریزش تگرگ و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای بویژه در مناطق شمالی و مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

زهرا راستگو تاکید کرد: احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و جاری شدن روان آب، طغیان رودخانه‌های فصلی در استان و استان‌های همجوار، صاعقه، آب گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وزش باد شدید و خسارت به سازه‌های سبک و نیمه سنگین، احتمال ریزش کوه، خسارت به محصولات کشاورزی و شکستن درختان و افزایش ارتفاع موج دریا پیش‌بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: از توقف در مسیر مسیل‌ها و رودخانه‌ها، چرای دام‌ها در مناطق مرتفع، توقف در کنار سازه‌ها و ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده خودداری و ضمن مراقبت از محصولات کشاورزی اجتناب از تردد‌های دریایی غیرضروری اجتناب شود.

معاون پیش‌بینی هواشناسی استان بوشهر جهت وزش باد را جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و در ساعت‌هایی بیش‌از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی کرد.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی بیش‌از ۲۱۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ و در برخی ساعت‌ها ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.

راستگو گفت: فردا در بندر بوشهر جزر اول دریا ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۶:۰۰، جزر دوم ساعت ۱۱:۵۰ و مد دوم ساعت ۱۸:۲۰ دقیقه رخ خواهد داد.