امام جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به اهمیت وحدت شیعه و سنی گفت: دشمن از تفرقه میان مسلمانان تغذیه می‌کند و مؤمنان باید با صبر، استقامت و وحدت کلمه در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه ایستادگی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: عدم دوگانگی و سازش با باطل، صبر و استقامت و وحدت کلمه از مصادیق موضوع‌گیری ایمانی در برابر دشمن است چرا که دشمن از تفرقه شیعه و سنی تغذیه می‌کند.

ماموستا مامد کلشی‌نژاد امروز در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به پیروزی مسلمانان در انتخابات اخیر آمریکا اظهار داشت: بی‌تردید در پسِ این پیروزی، نشانه‌ای از سنت‌های الهی و درسی بزرگ برای امت اسلامی نهفته است چرا که در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که در نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شد، دست‌کم ۳۷ نامزد مسلمان در سطوح مختلف پیروز شدند.

وی افزود: مهم‌ترین آنها دکتر عبدالرحمن السید است که به عنوان نخستین مسلمان، کرسی مجلس سنای آمریکا را از ایالت میشیگان به دست آورد و او سیاستمداری است که آشکارا به حملات رژیم صهیونیستی به غزه اعتراض کرده و با کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل مخالفت ورزیده است.

امام جمعه اهل سنت ارومیه بیان کرد: در مجلس نمایندگان نیز رشیده طلیب فلسطینی‌تبار و ایلهان عمر سومالیایی‌تبار با اکثریت قاطع آراء برای پنجمین دوره متوالی، کرسی خود را حفظ کردند و این دو بانوی مسلمان از صریح‌ترین منتقدان سیاست‌های اسرائیل در کنگره آمریکا هستند.

وی ادامه داد: این پیروزی‌ها در حالی رقم خورد که نیرو‌های مخالف با تمام توان مالی وارد میدان شده بودند و بر اساس تحلیل‌های مؤسسات مستقل پیگیری مالی انتخابات آمریکا، در این دوره انتخاباتی مجموعاً حدود ۱۲۰ میلیون دلار هزینه کرده‌اند و حتی ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، نیز دست‌کم ۴۴۶ میلیون دلار برای حمایت از نامزد‌های مورد نظر خود هزینه کرد.

ماموستا کلشی‌نژاد گفت: مقام معظم رهبری بار‌ها فرموده‌اند که موج بیداری اسلامی، «فردای نیکی را به امت اسلامی نوید می‌دهد» و شکوه امت در گرو بازگشت به قدرت اسلام و اتکال به خداوند است و امروز در قلب آمریکا، مسلمانی به سنا می‌رسد و در برابر میلیون‌ها دلار لابی صهیونیستی می‌ایستد و این، نه یک اتفاق سیاسی ساده، بلکه نشانه‌ای از همان بیداری است که ایشان از آن سخن گفتند.

وی تاکید کرد: بی‌شک آنچه مسلمانان آمریکا را در برابر این هجوم مالی و رسانه‌ای پیروز کرد، نه پول بود و نه قدرت سیاسی، بلکه ایمان و ایستادگی بر اصول بود و باید بدانیم که دشمنان اسلام هرگز با سلاح و لشکر تنها نمی‌آیند بلکه آنان با پول، رسانه، تهدید و تطمیع می‌آیند تا ایمان را از دل مسلمانان بزدایند.



امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «برترین جهاد، سخن حق در برابر حاکم ستمگر است» و در این راستا، آن مسلمانی که در مجلس سنا در برابر ظلم می‌ایستد، به همین جهاد عمل می‌کند و ما نیز در هر جایگاه و با هر توانی که داریم، موظف به این ایستادگی ایمانی هستیم.

وی با اشاره به اینکه موضع‌گیری ایمانی در برابر دشمن چند نشانه دارد اظهار داشت: از جمله آنها، عدم ترس از تهدید مالی و رسانه‌ای است چرا که مؤمن می‌داند رزق به دست خداست و دشمن با پول می‌ترساند، اما مؤمن به وعده خدا تکیه می‌کند.

ماموستا کلشی‌نژاد افزود: علاوه بر آن، عدم دوگانگی و سازش با باطل، صبر و استقامت و وحدت کلمه از جمله موضوع‌گیری ایمانی در برابر دشمن است چرا که دشمن از تفرقه شیعه و سنی تغذیه می‌کند و موضع‌گیری ایمانی یعنی همان‌گونه که در آمریکا مسلمانان با همه تنوعشان یک صدا شدند، ما نیز در ارومیه و در سراسر جهان اسلام، حول محور قرآن و سنت متحد بمانیم.

وی ادامه داد: مردم ارومیه در شهری زندگی می‌کنند که مظهر برادری اهل‌سنت و شیعه است و وظیفه ما در برابر این رویداد‌ها شکرگزاری به درگاه خداوند، هوشیاری در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان، دعا و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه و نیز تقویت علم و ایمان در نسل جوان است چرا که آینده‌ای که نورسی و رهبری بشارت داده‌اند، با علم و آگاهی محقق می‌شود.