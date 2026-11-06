عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، حضور مستمر مردم در صحنه را از عوامل مهم خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان و تقویت اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اسماعیل کوثری در نشست گروه‌های مردمی، فعالان فرهنگی و مردم میدان دار کیش به میزبانی نهاد امامت جمعه کیش، با اشاره به روند تقابل دشمنان با جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان در مقاطع مختلف تلاش کرده‌اند با استفاده از گروه‌های تروریستی، اقدامات نیابتی، ترور شخصیت‌ها و ورود مستقیم به درگیری، امنیت و ثبات کشور را هدف قرار دهند؛ اما هوشیاری نیرو‌های مسلح و همراهی مردم، نقشه‌های آنان را ناکام گذاشته است.

او به شکل‌گیری گروه تروریستی داعش و تحرکات آن در عراق و سوریه اشاره کرد و افزود: دشمنان با بهره‌گیری از نام اسلام و تشکیل گروه‌های به‌ظاهر اسلامی، تلاش داشتند تهدید را تا نزدیکی مرز‌های ایران گسترش دهند؛ اما با فرماندهی هوشمندانه رهبر شهید انقلاب و حضور نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، این تهدید مهار شد.

اسماعیل کوثری با تأکید بر نقش تدابیر و هدایت‌های رهبر شهید انقلاب در مدیریت بحران‌های امنیتی، افزود: تصمیم‌های هوشمندانه ایشان در مقاطع حساس، از جمله مقابله با تهدید داعش و تحولات منطقه، نقش مهمی در صیانت از امنیت و اقتدار کشور داشت و زمینه حضور مؤثر نیرو‌های مسلح در مقابله با تهدید‌ها را فراهم کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و درگیری‌های بعدی گفت: دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن مراکز حساس، فرماندهان و زیرساخت‌های کشور می‌تواند جمهوری اسلامی را به تسلیم وادار کند، اما توان دفاعی ایران و پاسخ نیرو‌های مسلح، محاسبه های آنان را تغییر داد.

کوثری با اشاره به حوادث دی‌ماه افزود: دشمنان تصور می‌کردند با ایجاد ناامنی و آشوب در شهر‌های کشور می‌توانند به نظام آسیب جدی وارد کنند، اما حضور مردم در صحنه و هدایت‌های رهبر شهید انقلاب، این توطئه را نیز خنثی کرد.

او استمرار اجتماع مردمی در شهر‌ها و میدان های کشور را نشانه‌ای از پایداری و مسئولیت‌پذیری مردم دانست و تأکید کرد: حضور شبانه مردم، علاوه بر تقویت روحیه نیرو‌های مسلح، محاسبه های دشمن را تحت تأثیر قرار داده و مانع از تحقق اهداف آنان شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: هیچ حرکت بزرگی بدون همراهی مردم به نتیجه نمی‌رسد.

کوثری با روایت خاطره‌ای از شهید ابراهیم هادی، به روحیه ایثار و اخلاص این شهید اشاره کرد و گفت: آنچه به انسان عزت و ماندگاری می‌بخشد، صداقت و هماهنگی گفتار و رفتار است؛ مسئولان نیز باید در عمل به ارزش‌هایی که از آن سخن می‌گویند پایبند باشند.

او با اشاره به سیره مدیریتی رهبر شهید انقلاب، بر ساده‌زیستی و پرهیز از امتیازطلبی تأکید کرد و گفت: ایشان همواره بر این باور بودند که اگر امکانات و شرایطی برای مردم فراهم می‌شود، مسئولان نیز باید از همان امکانات برخوردار باشند؛ رویکردی که نشان‌دهنده توجه ایشان به مردم و پرهیز از برخورداری‌های ویژه بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از رویکرد دوگانه قدرت‌های غربی در موضوع حقوق بشر و دموکراسی تصریح کرد: جمهوری اسلامی بر پایه رأی و اراده مردم شکل گرفته و حضور مردم در عرصه‌های مختلف، پشتوانه اصلی نظام برابر فشار‌ها و تهدید‌های خارجی است.

اسماعیل کوثری با اشاره به تحولات منطقه و حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس، گفت: توان دفاعی کشور، آمادگی نیرو‌های مسلح و حضور مردم، شرایطی ایجاد کرده است که دشمنان برای هرگونه اقدام نظامی با ملاحظات جدی روبه‌رو هستند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نتایج انتخابات اخیر آمریکا و تحولات سیاسی رژیم صهیونیستی، این نتایج را نشانه‌ای از ناکامی محاسبات سیاسی و راهبردی ترامپ و نتانیاهو دانست و اظهار کرد: آمریکایی‌ها امیدوار بودند با دستیابی به اهداف موردنظر خود در تقابل با ایران، شرایط سیاسی و اقتصادی مطلوب‌تری برای خود ایجاد کنند و در انتخابات آرای بیشتری به دست آورند، اما به اهداف موردنظرشان نرسیدند.

کوثری با اشاره به از دست رفتن اکثریت پارلمانی ائتلاف نتانیاهو در انتخابات اسرائیل و شکل‌گیری ائتلاف‌های مخالف وی، این تحولات را نشانه تضعیف موقعیت سیاسی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، بر ضرورت نظارت بر بازار و برخورد با سودجویی‌ها تأکید کرد و گفت: مسئولان باید با تلاش بیشتر برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم اقدام کنند، توجه به ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی در تجارت خارجی می‌تواند در کاهش هزینه‌های واردات و صادرات مؤثر باشد.