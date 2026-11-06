کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بیشترین بارندگی ۲۴ ساعت گذشته (از ظهر ۱۴ آبان تا صبح امروز ۱۵ آبان) در ایستگاه‌های چاهداشی، نهبندان، سربیشه و بندان با ۹ میلیمتر بارندگی ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس آخرین گزارش‌های هواشناسی، در ۲۴ ساعت گذشته بارش‌های پراکنده در چندین نقطه از استان ثبت شده است که در این میان، مناطق چاهداشی، سربیشه و بندان و نهبندان بیشترین میزان بارندگی را ثبت کرده‌اند.

لطفی گفت: طبق داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، همچنین ایستگاه‌های کنگان ۸ میلی‌متر، مختاران ۷ میلی‌متر و طبسین و خلف ۶ میلی‌متر بارندگی را ثبت کردند.

وی افزود: همچنین در مناطق حجت‌آباد، مختاران و کهنو ۴ میلی‌متر، گزیک ۳ میلی‌متر و روستا‌های درمیان، دستگرد، میغان، دهنو، آبیز و معصوم‌آباد بارشی در حدود ۲ میلی‌متر را ثبت کردند و در برخی از مناطق از جمله قدمگاه نوزاد، جنوب شهر بیرجند، باقران، شاهکوه، اسدیه، علی‌آباد زارعین، اسفدن و چاهنو، میزان بارش زیر یک میلی‌متر گزارش شده است.