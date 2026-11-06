فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک استان خوزستان از کشف ۲ تن و ۲۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ موسوی بیان کرد: ماموران پاسگاه انتظامی قلعه لور در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، با کنترل خودرو‌های عبوری، موفق به شناسایی و توقیف ۲ دستگاه خودروی نیسان حامل آرد قاچاق شدند.

وی ادامه داد: در بازرسی از خودرو‌های توقیفی، مقدار ۲ تُن و ۲۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق کشف و در این رابطه ۲ متهم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک ضمن اشاره به معرفی متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی، اظهار داشت: کارشناسان ارزش کالای قاچاق کشف‌شده را حدود ?????????!!!!!!!!