به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، عملکرد بازیکنان تیم‌های حاضر در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا باعث شد کنفدراسیون فوتبال آسیا فهرست هشت نفره نامزد‌های بهترین بازیکن این هفته را منتشر کند.

مهدی طارمی، مهاجم تیم فوتبال الوصل امارات و یاسر آسانی مهاجم آلبانیایی استقلال در این فهرست هستند که به واسطه نمایش خود در مسابقات اخیر مورد توجه AFC قرار گرفته‌اند. طارمی در جریان پیروزی ۴ بر ۳ الوصل مقابل نیروی هوایی عراق، گل نخست تیمش را به ثمر رساند و نقش مهمی در کسب نخستین پیروزی نماینده امارات در این دوره از رقابت‌ها داشت. مهاجم ایرانی الوصل در پایان آن مسابقه نیز به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

از سوی دیگر، آسانی با گلزنی در دقیقه ۹۰+۱ دیدار استقلال مقابل الشمال قطر، زمینه‌ساز پیروزی یک بر صفر آبی‌پوشان شد. این گل سه امتیاز حساس را برای استقلال به ارمغان آورد و باعث شد شاگردان سهراب بختیاری‌زاده پس از شکست برابر شباب الاهلی، بار دیگر به روند پیروزی بازگردند.

در کنار این دو بازیکن، ژائو فلیکس از النصر، ولادیمیر یووویچ از نفتچی، مشعل برشم از السد، کاکو از العین، خولیان کوینیونس از القادسیه و اولی واتکینز از الهلال نیز در فهرست معرفی‌شده کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار دارند.