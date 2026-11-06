رئیس جمعیت هلال‌احمر کازرون از تصادف مزدا دوکابین و پراید در جاده کازرون به شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر کازرون گفت: تصادف مزدا دوکابین و پراید در محور کازرون به شیراز، هفت مصدوم برجای گذاشت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون؛ گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف مزدا دوکابین و پراید در کیلومتر ۱۸ محور کازرون_شیراز به هلال‌احمر اعلام شد.

سعید دهقان افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر کازرون، با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل اعزام شدند؛ نجاتگران اقدامات کمک‌های اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

دهقان در ادامه گفت: این حادثه سه مصدوم زن و چهار مصدوم مرد به همراه داشت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون بیان کرد: نجاتگران مصدومان این حادثه را برای ادامه روند درمان با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان ولیعصر انتقال دادند.