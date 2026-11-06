به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدصادق اسلامی در آیین الحاق و رونمایی از ناوگان خودرویی و تجهیزات نوین امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر چهارمحال‌وبختیاری از برنامه استخدام ۶ هزار نیروی اداری در این جمعیت خبر داد.

وی همچنین ارزش ۱۴ دستگاه خودروی امدادی و ۱۹ دستگاه موتورسیکلت به همراه تجهیزات نوین اختصاص‌یافته به جمعیت هلال‌احمر چهارمحال‌وبختیاری را ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این تجهیزات از محل اعتبارات جمعیت هلال‌احمر تأمین شده است.