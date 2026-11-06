شهرستان شازند، سرزمین چشمه‌سار‌های جوشان، سراب‌های دائمی و میراث هفت‌هزارساله زاگرس است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهرستان شازند در جنوب‌غرب استان مرکزی، با برخورداری از سراب‌ها و چشمه‌سار‌های دائمی، کوهستان‌های مرتفع و پیشینه‌ای هزاران‌ساله، یکی از مناطق برخوردار از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری استان مرکزی است.

شهرستان شازند در جنوب‌غربی استان مرکزی و در فاصله حدود ۳۵ کیلومتری مرکز استان قرار گرفته و به محور‌های مواصلاتی غرب و جنوب کشور منتهی می‌شود.

این شهرستان به دلیل برخورداری از نزولات جوی در فصول مختلف سال، به یکی از مناطق برخوردار از چشمه‌سار‌ها و سراب‌های طبیعی تبدیل شده است؛ سراب‌هایی که در نقاط مختلف شهرستان جاری‌اند و در فصل‌های مختلف، پذیرای گردشگران هستند.

سراب عباس‌آباد، بلاغ، حک، امارت، چناس، عنبرته، پنجعلی، اسکان، چشمه دوخواهران و داره‌نو از جمله سراب‌های دائمی شهرستان شازند هستند که جلوه‌ای از طبیعت زاگرس را به نمایش می‌گذارند.

محمد اتابکی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شازند گفت: شازند از نظر تاریخی و تمدنی در ورودی زاگرس مرکزی قرار گرفته و با حوزه تمدنی لرستان و خرم‌آباد بزرگ پیوند دارد.

وی افزود: ظرفیت‌های طبیعی شازند در کنار پیشینه تاریخی این شهرستان، مجموعه‌ای متنوع از جاذبه‌های گردشگری را شکل داده است.

روستای سرسختی علیا نیز یکی از مهم‌ترین جلوه‌های تاریخی این شهرستان است؛ کاوش‌های باستان‌شناسی انجام‌شده در سال ۱۳۹۵ در این روستا، آثاری را آشکار کرد که قدمت سکونت در منطقه را به حدود ۷ هزار و ۵۰۰ سال می‌رساند.

مجموعه این ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، شازند را به یکی از مناطق قابل توجه گردشگری در جنوب‌غرب استان مرکزی تبدیل کرده است، شهرستانی که سراب‌های جاری، کوهستان‌های زاگرس و میراث هزاران‌ساله، روایتگر بخشی از هویت آن هستند.