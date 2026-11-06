حضور مستمر مردم در تجمع‌های شبانه، به نمادی از همبستگی اجتماعی و انسجام ملی تبدیل شده است؛ حضوری که برگزارکنندگان آن را نشانه‌ای از هوشیاری، پایداری و حمایت مردمی از نیرو‌های مسلح می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دویست‌وپنجاهمین تجمع شبانه مردم با حضور اقشار مختلف برگزار شد؛ تجمعی که شرکت‌کنندگان در آن با تأکید بر ایمان و اراده خود، بر ادامه مسیر مقاومت و یادآوری حماسه هشت سال دفاع مقدس تأکید کردند.

در این مراسم، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره تأثیر حضور مردم بر روحیه رزمندگان و ایجاد هراس در دشمن، عنوان شد که تداوم این حضور، نشان‌دهنده ایستادگی مردم در برابر فشار‌ها و تهدیدهاست.

همچنین در این تجمع، برگزارکنندگان با اشاره به ناکامی‌های ادعایی آمریکا در دستیابی به اهداف خود، شرایط کنونی را یادآور شکست سیاست‌های مداخله‌جویانه این کشور دانستند و آن را با رویداد تاریخی تسخیر سفارت آمریکا مقایسه کردند.