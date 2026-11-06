عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیران و متخصصان پژوهشگاه فضایی ایران بر حمایت مجلس از توسعه فناوری‌های راهبردی فضایی، به‌ویژه طرح ناوبری بومی پژوهشگاه فضایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روح‌الله متفکرآزاد رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش متخصصان و پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران، توسعه فناوری‌های بومی و راهبردی فضایی را از ضرورت‌های پیشرفت علمی و فناورانه کشور دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی موجود در این مجموعه اظهار کرد: دستاورد‌های پژوهشگاه فضایی ایران نشان‌دهنده توان نیرو‌های متخصص داخلی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های راهبردی کشور است و حمایت از این ظرفیت‌ها، به‌ویژه در حوزه فناوری‌های ناوبری بومی و خدمات کاربردی فضایی، باید با جدیت دنبال شود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت کاهش وابستگی کشور به زیرساخت‌ها و سامانه‌های خارجی افزود: توسعه سامانه‌های ناوبری بومی از اهمیت راهبردی برخوردار است و مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، تقنینی و نظارتی خود، از پیشبرد این طرح و سایر برنامه‌های اولویت‌دار پژوهشگاه فضایی ایران حمایت کند.

متفکرآزاد همچنین با اشاره به نقش صنعت فضایی در رشد اقتصاد دانش‌بنیان، بر ضرورت تقویت ارتباط میان مراکز پژوهشی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تأکید کرد و توسعه خدمات فضاپایه را زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش افزوده و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور دانست.

نادر مکاری، سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران، در این نشست با تشریح رویکرد جدید این مجموعه در توسعه اقتصاد فضا، بر ضرورت حرکت از فعالیت‌های صرفاً فناورانه به سمت ارائه خدمات کاربردی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های واقعی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به حمایت و راهبری سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه اقتصاد فضا، تجاری‌سازی دستاورد‌های فضایی و گسترش خدمات فضاپایه در اولویت برنامه‌های پژوهشگاه قرار دارد و تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های علمی و فناورانه موجود را به خدمات مؤثر و ارزش‌آفرین برای بخش‌های مختلف کشور تبدیل کنیم.

در پایان این دیدار، بر استمرار تعامل میان مجلس شورای اسلامی و پژوهشگاه فضایی ایران، پیگیری حمایت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های راهبردی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی کشور در مسیر توسعه اقتصاد فضا تأکید شد.