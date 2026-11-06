به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پرسپولیس از ساعت ۱۶:۳۰ امروز (جمعه) در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف فجر شهید سپاسی شیراز می‌رود. مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس، ترکیب تیمش را به شرح زیر اعلام کرد:

پیام نیازمند، محمد مهدی زارع، مجید عیدی، دانیال ایری، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، پوریا لطیفی‌فر، مهدی تیکدری، تیوی بیفوما، محمد عمری و علی علیپور.

این دیدار به قضاوت وحید زمانی برگزار می‌شود.