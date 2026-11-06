فیلم سینمایی «مامان می‌گفت»، قسمت نهم مجموعه «مرد سه هزار چهره» و مستند‌های «در و دریا» و «آوای وحش زنگان»، امروز از شبکه‌های دو، مستند و سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «مامان می‌گفت»، داستان پدری است که پس از درگذشت همسرش، در تلاش است زندگی را در کنار دو فرزندش ادامه دهد و در این مسیر با چالش‌های عاطفی و خانوادگی تازه‌ای روبه‌رو می‌شود.

این فیلم داستان «جیم» را روایت می‌کند که پس از فوت همسرش، تلاش دارد در کنار دو فرزندش، «لیلی» و «الیور»، زندگی را ادامه دهد. او در ادامه با زنی به نام «آنا» آشنا می‌شود و این آشنایی، چالش‌های تازه‌ای را برای خانواده به همراه دارد.

مرور خاطرات مادر و تکرار عبارت «مامان می‌گفت» از سوی فرزندان، بخش مهمی از فضای عاطفی فیلم را شکل می‌دهد و در کنار ماجراجویی‌های کودکانه در دل کمپ، روابط میان فرزندان و نامزد پدر را به تصویر می‌کشد. فداکاری غیرمنتظره‌ای نیز در ادامه داستان، مسیر زندگی شخصیت‌های فیلم را تغییر می‌دهد.

فیلم سینمایی «مامان می‌گفت» ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه دو پخش می‌شود.

مستند «در و دریا» با نگاهی به ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و دانشگاهی استان بوشهر، جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری این منطقه، از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مستند به معرفی ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و دانشگاهی استان بوشهر می‌پردازد و در کنار آن، تصویری جامع و مستند از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری این استان ارائه می‌دهد.

مستند «در و دریا» ساعت ۲۱:۳۰ پخش و روز بعد ساعت ۱۲ بازپخش می شود.

مستند «آوای وحش زنگان» با نگاهی به زندگی و رفتار گونه‌های متنوع جانوری، جلوه‌هایی از حیات‌وحش استان زنجان را به تصویر می‌کشد.

این مستند به بررسی زندگی، زیستگاه و رفتار گونه‌های مختلف حیات‌وحش استان زنجان می‌پردازد و مخاطبان را با بخشی از تنوع زیستی این منطقه آشنا می‌کند.

مستند «آوای وحش زنگان» ساعت ۲۲ پخش و روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ بازپخش می شود.

قسمت نهم مجموعه «مرد سه هزار چهره» با روایت ماجرای تازه‌ای از زندگی مسعود شصت‌چی،از شبکه سه پخش می‌شود، ماجرایی که با یک اشتباه در فرودگاه، او را وارد مأموریتی رسمی و مذاکراتی محرمانه می‌کند.

در این قسمت مسعود شصت‌چی بار دیگر در موقعیتی قرار می‌گیرد که هیچ شناختی از آن ندارد. این‌بار یک اشتباه در فرودگاه، او را به جمع افرادی می‌رساند که برای سفری با مأموریتی رسمی و مذاکراتی محرمانه آماده می‌شوند.

شصت‌چی در حالی همراه این گروه می‌شود که نه از مقصد سفر اطلاعی دارد و نه از نقشی که قرار است در این مأموریت ایفا کند.

مجموعه «مرد سه هزار چهره» به کارگردانی مهران مدیری، تهیه‌کنندگی جواد فرحانی و نویسندگی امین انتظاری، احمدرضا کاظمی و محمدامین فرشادمهر، با بازی مهران مدیری، غلامرضا نیکخواه، پروین قائم‌مقامی، پژمان بازغی، نصرالله رادش، بهی جدیدی، وحید آقاپور، شهرام صفوی و تینو صالحی ساخته شده است.

قسمت نهم «مرد سه هزار چهره» ساعت ۲۰:۳۰ پخش و روز بعد ساعت ۰۰:۳۰، ۱۰ و ۱۴، بازپخش می شود.