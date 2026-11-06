به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان خنج، گفت: گزارشی مبنی بر مصدوم شدن مردی ۶۰ ساله در ارتفاعات کوهستانی شهرستان خنج، به هلال‌احمر اعلام شد.

امید شمسی، افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو تیم عملیاتی به همراه تیم پهپادی جمعیت هلال‌احمر شهرستان خنج به منطقه اعزام شدند و با استفاده از پهپاد و جست‌وجوی هوایی، موقعیت فرد مصدوم شناسایی و مسیر دسترسی نجاتگران به وی مشخص شد.

شمسی در ادامه گفت: پس از دسترسی به مصدوم که از ناحیه پا دچار آسیب‌دیدگی شده بود، نجاتگران اقدامات اولیه امدادی و آتل‌بندی را انجام دادند و با استفاده از بسکت، وی را از ارتفاعات به پایین کوه منتقل کردند.

او در پایان بیان کرد: سپس مصدوم با آمبولانس هلال‌احمر به مرکز درمانی انتقال داده شد و این عملیات پس از شش ساعت به پایان رسید.