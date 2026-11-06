​به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان؛ این مرکز منطقه‌ای با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین فناوری‌ها و متخصصان آمریکایی به عنوان قطبی برای ارتقای توانمندی‌های پیشگیری و پاسخ‌دهی به تهدیدات سایبری برای دولت ساحل عاج و سایر کشور‌های آفریقایی فعالیت خواهد کرد.

همچنین این مرکز به عنوان یک کانون ممتاز منطقه‌ای برای آموزش‌های تخصصی و توسعه مهارت‌های حرفه‌ای در حوزه امنیت سایبری عمل می‌کند، ​مرکز جدید شامل یک مرکز عملیات امنیت (SOC) برای پایش مداوم سامانه‌های دیجیتال و شناسایی تهدیدات احتمالی و همچنین یک تیم پاسخ‌دهی به حوادث امنیت اطلاعات جهت بررسی و مقابله با حملات سایبری است.

​شرکت سایباستیون, یک شرکت فناوری و امنیت سایبری آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در دورهام، کارولینای شمالی قرار دارد و بخش امور دولتی آن در واشنگتن دی‌سی مستقر است. اهمیت این شرکت در حوزه امنیت سایبری در آمریکا بیش از آنکه به حفاظت از شبکه‌های داخلی آمریکا مربوط باشد به نقش راهبردی آن به عنوان بازوی دیپلماسی دیجیتال و نماینده فناوری‌های پیشرفته آمریکا در سطح بین‌المللی (به‌ویژه در قاره آفریقا) باز می‌گردد.