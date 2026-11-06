دبیر جشنواره کشوری لباس ورزشی دانش‌آموزی، از برگزاری مسابقه‌ای با هدف استعدادیابی دانش‌آموزان در زمینه طراحی لباس ورزشی و ترکیب ورزش، خلاقیت و هنر خبر داد و گفت: دانش‌آموزان تا ۳۰ آبان‌ماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

نرجس کطانیرو، دبیر جشنواره کشوری لباس ورزشی دانش‌آموزی با موضوع «لباس ورزش مورد علاقه‌ات را رسم کن»، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اهداف این جشنواره، اظهار داشت: قرار بود در سطح کشوری، استعداد بچه‌ها را در زمینه طراحی لباس و همچنین ورزش، یعنی ترکیبی از ورزش، خلاقیت و هنر، استعدادیابی کنیم و بچه‌ها بتوانند ایده‌های جدیدشان را برای ما بفرستند.

دبیر جشنواره با اشاره به شرایط شرکت در این مسابقه، گفت: این مسابقه در سطح دانش‌آموزی برگزار می‌شود، اما از گروه سنی پنج سال تا حدودا هجده سال می‌توانند شرکت کنند و در پنج گروه سنی، در گروه سنی خودشان سنجیده می‌شوند. مسابقه کشوری است و محدودیت استانی یا منطقه‌ای ندارد و همه بچه‌ها می‌توانند شرکت کنند.

وی افزود: بچه‌ها مرحله به مرحله سنجیده می‌شوند و از مرحله مقدماتی به مرحله استانی راه پیدا می‌کنند. در سطح استانی نیز بررسی می‌شود که کدام آثار امکان ورود به مرحله کشوری را دارند. بین آنها نفرات برتر که پنج نفر هستند، یعنی بین هر گروه سنی یک نفر به‌عنوان نفر برتر اعلام می‌شود.

کطانیرو با اشاره به مهلت ارسال آثار، گفت: بچه‌ها تا ۳۰ آبان ماه فرصت دارند که آثارشان را به وبگاه دبیرخانه به نشانی «mosabeghe-ra ۳ em.ir» ارسال کنند. مراحلی که قرار است داوری شود، مرحله به مرحله اعلام می‌شود.

وی با اشاره به داوران جشنواره، افزود: داوران این رویداد از اساتید برتر دانشکده‌های هنر انتخاب شده‌اند و اختتامیه در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

دبیر جشنواره با تاکید بر رویکرد خلاقانه این رویداد، اظهار داشت: نکته مهم این است که بچه‌ها اول فکر کنند چه ورزشی را دوست دارند و بعد با ایده و خلاقیت خودشان لباس آن ورزش را طراحی کنند. آنچه برای ما خیلی مهم است، این است که اعتماد به نفس داشته باشند و نگران نباشند که طراحی بلد نیستند یا از کدام منطقه یا استان هستند. برای ما مهم است که ایده و خلاقیتشان را بتوانند روی کاغذ پیاده کنند.

وی درباره ابزار طراحی افزود: شرکت کنندگان می‌توانند آثار خود را با آبرنگ، مداد و یا هر ابزار سنتی یا دیجیتال مانند نرم‌افزار‌ها طراحی و ارسال کنند.

کطانیرو با اشاره به فلسفه این جشنواره، گفت: ورزش حس پویایی، انگیزه و حرکت دارد و هنر نیز می‌تواند احساسات ما را به تصویر بکشد. ما می‌خواستیم دو دنیا را به هم نزدیک کنیم؛ یعنی ترکیب ورزش، خلاقیت و هنر و اینکه بچه‌ها بدانند می‌توانند استعداد‌های خود را به تصویر بکشند.

وی افزود: ایده اصلی این بود که بچه‌ها در هر جای ایران که هستند، اگر علاقه دارند به این موضوع بپردازند، چون رشته طراحی لباس بسیار تخصصی است و بچه‌ها معمولا در سنین بالاتر یا حتی از دانشگاه به آن فکر می‌کنند. ما می‌خواستیم از سنین کم بچه‌ها به این ایده برسند که می‌توانند طراحی لباس انجام دهند.

دبیر جشنواره با اشاره به استقبال از این رویداد، گفت: فراخوان از اول مهر شروع شده و استقبال خیلی خوب شده است. آنچه برای ما جالب بود، این بود که یک بخشی با عنوان «توضیح بدهید درباره آن نقاشی که کشیدید» داریم و بچه‌ها توصیف جالبی از نقاشی خودشان داشتند؛ یعنی بیشتر بر اساس همان انگیزه و علاقه‌ای که به آن ورزش داشتند، لباس را نقاشی کرده بودند و خیلی روی جزئیات فکر کرده بودند.

کطانیرو با دعوت از دانش‌آموزان سراسر کشور، گفت: می‌خواهیم به همه دانش‌آموزان بگوییم که به ایده‌هایتان اعتماد کنید. مهم نیست که از کدام شهر، منطقه، روستا یا استان هستید. به ایده‌هایتان اعتماد کنید. مهم این است که خلاق باشید، متفاوت فکر کنید و رویاهایتان را روی کاغذ بکشید.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: این رویداد بستری برای شناسایی استعداد‌های جدید در زمینه طراحی، مد و لباس باشد و دانش‌آموزان بتوانند با اعتماد به نفس بیشتری، طراحی خود را به ثبت برسانند.