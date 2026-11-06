تیم فوتسال اسپیناس سلماس با کسب عنوان نخست گروه ۲، در مرحله دوم لیگ مناطق جوانان ایران، جواز حضور در جمع چهار تیم برتر کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تیم فوتسال اسپیناس سلماس با کسب مقام نخست گروه دو، در مرحله دوم مسابقات لیگ مناطق جوانان ایران، مقتدرانه جواز حضور در جمع چهار تیم برتر کشور را کسب کرد.

مرحله دوم مسابقات فوتسال لیگ مناطق جوانان ایران آبان‌ماه سال جاری، با حضور تیم‌های اسپیناس سلماس، آپادانا زابل، فرجام خرم‌آباد، شهرداری زاهدان و فردیس مشهد، به میزبانی شهر مقدس مشهد در استان خراسان رضوی برگزار شد.