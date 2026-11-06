برای آمادگی و مقابله با پیامد های احتمالی پدیده ال نینو در شهرستان چهاربرج، عملیات لایروبی و ایمن‌سازی بستر رودخانه زرینه‌رود اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با هدف تمهیدات پیشگیرانه در قبال مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده جوی ال‌نینو، فرماندار و مدیرجهادکشاورزی چهاربرج به اتفاق جمعی از مسئولان اجرایی شهرستان، از روند اجرای عملیات لایروبی بستر رودخانه زرینه‌رود و ترمیم و بهسازی دایک‌های حفاظتی در محدوده روستا‌های «قره‌قوزلو» و «فسندوز» به صورت میدانی بازدید به عمل آوردند.

در جریان این بازدید که با حضور بخشدار، شهردار، مدیر جهادکشاورزی و رؤسای ادارات امور آب، صنعت، معدن و تجارت و دهیاری روستا‌های حاشیه رودخانه صورت پذیرفت، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه، نحوه بازگشایی مسیر، رفع نقاط حادثه‌خیز و استحکام‌بخشی به دیواره‌های حفاظتی رودخانه به منظور صیانت از اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی حاشیه زرینه‌رود مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در پایان این بازدید میدانی و با هدف تسریع در تکمیل عملیات ایمن‌سازی پیش از آغاز بارش‌های فصلی، مقرر گردید علاوه بر ماشین‌آلات مستقر شرکت آب منطقه‌ای، از ظرفیت تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین سایر دستگاه‌های اجرایی و همچنین توان لجستیکی بخش خصوصی نیز به نحو مقتضی بهره‌گیری شود.