به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سید علیرضا آرامی امام جمعه قرچک ضمن تقدیر از حضور باشکوه و دشمن‌شکن مردم ولایتمدار و دانش‌آموزان عزیز قرچک در راهپیمایی ۱۳ آبان، باید بدانیم حضور پرشور این نسل بابصیرت، دستگاه استکبار را مبهوت کرده و آمریکا و مستکبران قطعا حساب کار دستشان آمده است.

وی گفت: پدران این دانش‌آموزان رزمندگان امروز ما و این نوجوانان، نظامیان و مسئولان فردای این کشورند که با شجاعت و اقتدار، کار رژیم صهیونیستی و آمریکا را یکسره خواهند کرد و این سرمایه انسانی پشتوانه‌ای عظیم برای انقلاب است.

آرامی افزود: رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیر فرماندهان نظامی، معماری بازدارندگی جمهوری اسلامی را تکمیل کردند و با اقتدار فرمودند: اگر دشمن شروع‌کننده باشد، زمان و شرایط پایان نبرد با ماست و پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی دریافت خواهد کرد؛ این یعنی اگر دشمن خطایی کند، دنیا و آخرتشان به آتش کشیده خواهد شد.

امام جمعه قرچک گفت: تکلیف همگانی، اطاعت صددرصدی از فرامین و مطالبات رهبر معظم انقلاب است. مطالبات رهبری باید به گفتمان رایج مسئولان، دیپلمات‌ها و آحاد مردم در میدان تبدیل شود تا دشمن بداند در برابر هر غلط اضافی، هزینه‌ای بسیار سنگین و پشیمان‌کننده پرداخت خواهد کرد.

وی افزود یکی از مطالبات به‌حق مردم، اخذ خسارت‌های سنگین از مسببان فتنه و آشوب‌هاست. اگر خسارت‌های وارده به بیت‌المال، مساجد و اموال مردم در فتنه‌های گذشته به‌طور کامل از مسببان و عاملان آن وصول می‌شد و قانون هزینه‌بر بر آن‌ها تحمیل می‌گردید، دیگر کسی جرات آتش زدن اموال عمومی را به خود نمی‌داد.

حجت الاسلام آرامی امام جمعه قرچک در پایان، ضمن گرامیداشت سالروز وفات حضرت عبدالمطلب (ع) جد بزرگوار پیامبر اکرم (ص) و همچنین گرامیداشت روز هوافضا و سالگرد شهادت پدر موشکی ایران، شهید والامقام تهرانی مقدم، یاد و خاطره همه شهدا را گرامی می‌داریم.